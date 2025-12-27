“Esto es cine”: el video de Valentina Zenere, Tiago PZK, Oscar Ruggeri y Yanina y Lola Latorre que se volvió viral

Durante la mañana del sábado, un video de casi dos minutos comenzó a circular con rapidez en redes sociales, captando la atención por su estética cuidada y su sello cinematográfico, al punto que varios usuarios lo calificaron como “esto es cine”, la frase que circuló junto a la pieza audiovisual.
Dirigido por Tomi Raimon y Julián Joandet, el video muestra a Valentina Zenere —conocida por sus trabajos en cine y televisión— como una figura autoritaria y decidida que surca una mansión repleta de elementos de una fiesta pasada: botellas, globos y copas.
Thiago PZK, otra de las celebrities que participa en el clip.
A medida que la protagonista intenta “recolectar a su tropa”, aparecen los demás protagonistas en imágenes que mezclan humor, extravagancia y participación espontánea, como el choque del irreverente Tiago PZK con el rol de guardaespaldas interpretado por Oscar Ruggeri.
El corto también incluye momentos cómicos, como la insistencia de Yanina Latorre llamando a Lola —interpretada como distraída tras la fiesta: “¿Lola, dónde estás? ¿Dónde carajo te metiste?”—, que aportan dinamismo y tono ligero a la pieza.
Un anticipo de los eventos de verano
El video no es un simple clip viral: funciona como anuncio oficial del ciclo de eventos de una conocida productora, que prevé fechas destacadas para la temporada verano 2026 en destinos como Punta del Este (Uruguay) y Mar del Plata (Argentina).
Con una fotografía cuidada, una estética que remite al cine y una narrativa sugerente, el clip logró fusionar entretenimiento y publicidad para generar expectativa en torno a una serie de eventos que prometen ser los más concurridos del verano.
Lola Latorre y Oscar Ruggeri desde el detrás de cámaras.
El video viral protagonizado por figuras como Valentina Zenere, Tiago PZK, Oscar Ruggeri y las Latorre va más allá de un simple adelanto: se posiciona como una herramienta innovadora para anticipar y generar expectativa en torno a las grandes fiestas de fin y comienzo de año del ciclo Aura 2026.
Con una estética cinematográfica, guiños de humor y populares talentos del país, la pieza logró convertirse en uno de los contenidos más compartidos del fin de semana, marcando el inicio de una temporada que promete brillo y repercusión en dos de los puntos más elegidos por los argentinos