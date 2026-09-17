Cristian Castro atraviesa un nuevo momento sentimental y celebró públicamente sus tres meses de noviazgo con una mujer identificada en la publicación como Vanessa Ríos.
Cristian Castro presentó a su nueva novia: la romántica declaración por sus tres meses
El cantante compartió en Instagram un mensaje dedicado a su pareja y reveló detalles de un vínculo que habría comenzado a principios de mayo, luego de conocerse durante una presentación en México.
La pareja compartió el festejo a través de Instagram, donde ella le dedicó unas palabras al cantante para celebrar el tiempo que llevan juntos.
“3 meses de nosotros, de descubrirnos y de ver cómo este amor crece cada día más, mi amor”, escribió la mujer.
La publicación permitió conocer un poco más sobre una relación que, según la información difundida por medios mexicanos, se habría mantenido con bajo perfil desde sus comienzos.
Cómo habría comenzado la relación
De acuerdo con la información consignada en algunos portales mexicanos, el vínculo habría comenzado a principios de mayo. Según esas versiones, Castro y la mujer se habrían conocido durante una presentación del cantante en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, México.
El inicio del romance habría pasado inadvertido para el público, ya que se produjo durante uno de los segmentos habituales de los shows del artista, en los que suele invitar a algunas fanáticas a subir al escenario.
Tiempo después, durante una presentación en León, Guanajuato, Castro le cantó a una mujer cuya identidad no había trascendido en ese momento y que posteriormente fue señalada como su pareja.
Las apariciones de la pareja
Registros de presentaciones anteriores muestran a Castro compartiendo distintos momentos sobre el escenario junto a la mujer, mientras el público seguía la interacción sin conocer que existiría un vínculo sentimental entre ambos.
Algunos medios mexicanos identificaron a la mujer como Victoria Ríos, de 37 años, y señalaron que habría sido vista anteriormente en el camerino del cantante, hijo de Verónica Castro.
Sin embargo, la publicación con la que la pareja celebró los tres meses de relación fue la que permitió mostrar públicamente el romance.
Una nueva etapa
La relación se conoce casi un año después de la separación de Cristian Castro y la argentina Mariela Sánchez, con quien el cantante había anunciado planes de casamiento.
Tras aquella ruptura, Castro fue vinculado sentimentalmente con distintas mujeres, aunque hasta ahora no había confirmado públicamente una nueva relación.
Con el festejo de los tres meses, el cantante volvió a mostrar parte de su vida privada y compartió con sus seguidores este nuevo momento sentimental.