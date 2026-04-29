El mundo del cuarteto se encuentra conmocionado tras el operativo policial realizado en las oficinas de Almenara Network, la empresa encargada de manejar la carrera de Ulises Bueno y otros referentes del género.
Allanaron la productora de Ulises Bueno: lo investigan por trabajo no registrado
El periodista Juan Etchegoyen reveló detalles del operativo realizado por personal policial y de ARCA en las instalaciones de la firma Almenara Network.
Según la información proporcionada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, la sede cordobesa fue intervenida por efectivos de seguridad y agentes de ARCA en respuesta a denuncias por graves anomalías en la contratación del personal.
Por una demanda laboral
El disparador de esta situación judicial tiene nombre y apellido: Ezequiel Ferrel. El exempleado, quien formó parte del círculo íntimo del músico durante 16 años, inició una demanda laboral.
Este testimonio parece haber abierto una caja de Pandora, alentando a otros trabajadores a exponer un descontento que, según trascendió, se gestaba desde hace tiempo en las sombras de la productora.
La situación alcanzó su punto crítico cuando la dirección de la empresa solicitó a sus empleados habituales que no concurrieran a las oficinas para evitarla exposición durante el allanamiento.
Falta de pagos y precarización
Las acusaciones no son menores: excolaboradores señalan el incumplimiento en el pago de aguinaldos, la falta de aportes previsionales y una precarización constante.
El panorama no solo afecta la imagen de Ulises y su hermano Flavio, sino que también genera una profunda incertidumbre entre los artistas que forman parte de su escudería, algunos de los cuales ya estudian la posibilidad de desvincularse para proteger sus propias carreras.