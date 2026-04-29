#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Córdoba

Allanaron la productora de Ulises Bueno: lo investigan por trabajo no registrado

El periodista Juan Etchegoyen reveló detalles del operativo realizado por personal policial y de ARCA en las instalaciones de la firma Almenara Network.

Un exempleado acusó a Ulises Bueno por precarización laboral.Un exempleado acusó a Ulises Bueno por precarización laboral.
Seguinos en
Por: 

El mundo del cuarteto se encuentra conmocionado tras el operativo policial realizado en las oficinas de Almenara Network, la empresa encargada de manejar la carrera de Ulises Bueno y otros referentes del género.

Ulises y Flavio Bueno son, a su vez, hermanos del fallecido "Potro" Rodrigo.Ulises y Flavio Bueno son, a su vez, hermanos del fallecido "Potro" Rodrigo.

Según la información proporcionada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, la sede cordobesa fue intervenida por efectivos de seguridad y agentes de ARCA en respuesta a denuncias por graves anomalías en la contratación del personal.

Por una demanda laboral

El disparador de esta situación judicial tiene nombre y apellido: Ezequiel Ferrel. El exempleado, quien formó parte del círculo íntimo del músico durante 16 años, inició una demanda laboral.

Este testimonio parece haber abierto una caja de Pandora, alentando a otros trabajadores a exponer un descontento que, según trascendió, se gestaba desde hace tiempo en las sombras de la productora.

El Potro Rodrigo, supo llevar el género cordobés a la escena nacional.El Potro Rodrigo, el fallecido hermano mayor de Ulises y Flavio y referente del cuarteto.

La situación alcanzó su punto crítico cuando la dirección de la empresa solicitó a sus empleados habituales que no concurrieran a las oficinas para evitarla exposición durante el allanamiento.

Falta de pagos y precarización

Las acusaciones no son menores: excolaboradores señalan el incumplimiento en el pago de aguinaldos, la falta de aportes previsionales y una precarización constante.

El panorama no solo afecta la imagen de Ulises y su hermano Flavio, sino que también genera una profunda incertidumbre entre los artistas que forman parte de su escudería, algunos de los cuales ya estudian la posibilidad de desvincularse para proteger sus propias carreras.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Córdoba
Arte Música Teatro
ARCA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro