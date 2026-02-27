Preocupación por su salud

Dalila se desmayó en pleno show y debió reprogramar su agenda: “Perdón, estoy cansada”

La salud de la cantante encendió señales de alarma luego de que se viralizaran imágenes de una descompensación durante un show en Avellaneda (Santa Fe). Tras el episodio, la cantante reprogramó su presentación del 27 de febrero en Tucumán para el 6 de marzo y publicó un video pidiendo disculpas.