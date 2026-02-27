Dalila se desmayó en pleno show y debió reprogramar su agenda: “Perdón, estoy cansada”

La salud de Dalila generó preocupación en las últimas horas luego de que trascendiera que se descompensó en pleno show y debió ser asistida de urgencia, episodio que derivó en cambios inmediatos en su agenda.
La salud de la cantante encendió señales de alarma luego de que se viralizaran imágenes de una descompensación durante un show en Avellaneda (Santa Fe). Tras el episodio, la cantante reprogramó su presentación del 27 de febrero en Tucumán para el 6 de marzo y publicó un video pidiendo disculpas.
El tema tomó fuerza cuando el periodista Fede Flowers publicó en X un mensaje que se viralizó, donde afirmó que la cantante fue retirada “desmayada” de una presentación reciente en Avellaneda, provincia de Santa Fe, y vinculó ese hecho con la suspensión de una fecha prevista en Tucumán.
Según esa versión, el desmayo ocurrió “hace unos días” durante un concierto y obligó a frenar compromisos cercanos, aunque no se difundieron partes médicos oficiales ni precisiones clínicas sobre el cuadro.
Minutos después, desde las redes oficiales de la artista se publicó un comunicado que confirmó la reprogramación del show en el Teatro Mercedes Sosa, una de las presentaciones más esperadas de su calendario.
El texto indicó que el recital previsto para el viernes 27 de febrero pasará al viernes 6 de marzo “por motivos de salud”, aclaró que las entradas serán válidas para la nueva fecha y que se informará el procedimiento de devolución para quienes no puedan asistir.
En paralelo, Dalila subió un video desde su casa para disculparse con el público de Tucumán y explicó que no iba a presentarse “porque estoy cansada”. Su tono pausado y su mirada llamaron la atención de seguidores que expresaron inquietud en redes.
Por ahora, la nueva fecha quedó confirmada para el 6 de marzo, supeditada a la evolución de la cantante. Mientras su entorno mantiene reserva sobre detalles médicos, el episodio instaló un clima de alerta en el ambiente tropical y entre sus fans, a la espera de novedades.