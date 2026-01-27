#HOY:

Pidieron la detención del ex de Romina Gaetani por una denuncia de violencia de género

La Justicia analiza nuevas pruebas presentadas por la actriz y evalúa la situación procesal del acusado tras los hechos denunciados.

La causa se tramita en el fuero penal y se encuentra en etapa inicial, con producción de pruebas y toma de testimonios.
La Justicia solicitó este martes la detención de Luis Cavanagh, ex pareja de la actriz Romina Gaetani, acusado por hechos de violencia de género ocurridos en el ámbito de una relación pasada. La medida fue dispuesta en el marco de una investigación penal que busca esclarecer episodios denunciados recientemente y determinar responsabilidades.

Un pedido judicial en una causa por violencia de género

El requerimiento de detención fue formulado por la fiscalía interviniente tras reunir elementos que, según se indicó, comprometerían al acusado en hechos denunciados por la actriz. La causa se tramita en el fuero penal y se encuentra en etapa inicial, con producción de pruebas y toma de testimonios.

De acuerdo con la investigación, la relación entre Gaetani y su ex pareja estuvo atravesada por situaciones de maltrato que habrían derivado en la presentación formal ante la Justicia. El pedido apunta a garantizar el avance del proceso y evitar riesgos para la denunciante.

Gaetani dejó una dura reflexión a 20 días de haber denunciado a su expareja.

El contexto de la denuncia

La denuncia se inscribe en el marco de las leyes vigentes sobre violencia de género, que prevén medidas cautelares y acciones urgentes ante situaciones de presunto abuso físico o psicológico. En este caso, la fiscalía evaluó que los indicios reunidos justifican la solicitud de detención del acusado.

Además, se dispusieron medidas de protección para la actriz, mientras continúan las actuaciones judiciales. Desde el entorno de la investigación remarcaron que se trata de una causa en curso y que rige el principio de inocencia hasta que exista una resolución firme.

El impacto público del caso

Romina Gaetani es una figura reconocida del ámbito artístico, por lo que la noticia generó inmediata repercusión en redes sociales y medios nacionales. El caso volvió a poner en primer plano la problemática de la violencia de género y el rol de la Justicia ante denuncias de este tipo.

Especialistas señalan que la visibilización de estas situaciones contribuye a que otras víctimas se animen a denunciar y a que se refuercen los mecanismos de acompañamiento institucional.

La semana pasada Romina Gaetani fue internada de urgencia

Qué se espera ahora

En las próximas horas, la Justicia deberá definir si hace lugar al pedido de detención y en qué condiciones se instrumenta la medida. Paralelamente, se continuará con la recolección de pruebas y el análisis de los testimonios aportados.

El expediente avanza bajo reserva parcial, dada la naturaleza del caso y la necesidad de proteger a la denunciante.

El pedido de detención del ex pareja de Romina Gaetani marca un nuevo capítulo en una causa sensible que combina exposición pública y una problemática social de fondo. La resolución judicial será clave para el rumbo del proceso y vuelve a instalar en la agenda el debate sobre la prevención y el abordaje de la violencia de género.

