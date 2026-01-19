El descargo de Romina Gaetani luego de la denuncia por violencia de género

Romina Gaetani reapareció públicamente en las últimas horas con un mensaje cargado de emoción, luego de haber denunciado a su ex pareja, Luis Cavanagh, por un episodio de violencia de género ocurrido el pasado 28 de diciembre. A través de una carta abierta difundida en sus redes sociales, la intérprete expresó cómo atraviesa este momento y pidió respeto mientras continúa el proceso judicial.
El hecho denunciado incluyó violencia verbal y física y tuvo lugar en la vivienda que compartían en el Tortugas Country Club. Como consecuencia de ese episodio, Gaetani sufrió lesiones leves y decidió realizar una denuncia penal que dio inicio a una causa en la Justicia bonaerense.
El mensajede la actriz
En su publicación, Gaetani agradeció el tratamiento que algunos medios dieron a la situación y remarcó la importancia de visibilizar este tipo de hechos. “Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, escribió.
Sin embargo, también dejó en claro que la exposición pública tuvo un efecto emocional profundo. “Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias”, expresó, al describir el impacto que generó la difusión del caso.
El descargo de la actriz en sus redes.
En ese mismo mensaje, la actriz pidió comprensión y explicó que todavía no se siente preparada para hablar en profundidad sobre lo ocurrido. “Espero sepan comprender, aún no puedo hablar. En estos casos el tiempo es necesario”, señaló, marcando un límite claro sobre su situación personal.
Allanamiento yelementos secuestrados
En el marco de la causa, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de Luis Cavanagh, ubicado en el barrio privado Tortugas Country, en la localidad bonaerense de Alberti. El procedimiento se realizó luego de la denuncia presentada por la actriz y estuvo a cargo de fuerzas de seguridad.
Durante el operativo se encontraron armas de fuego, municiones y otros elementos que fueron secuestrados por orden judicial. Todo el material quedó incorporado al expediente y será analizado en el avance de la investigación.
Hechosdenunciados
Según consta en la causa, el conflicto entre Gaetani y su ex pareja no habría sido un hecho aislado. La actriz denunció haber sufrido previamente situaciones de violencia que incluyeron zamarreadas, golpes y agresiones verbales, presuntamente vinculadas a episodios de celos.
Gaetani habló tras haber sufrido violencia de género.
El último episodio derivó en su internación, ya que presentaba lesiones visibles en los brazos y la cadera. Esa situación aceleró la intervención judicial y motivó el allanamiento dispuesto por el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar en la vivienda ubicada sobre la calle 12 de Octubre al 700.
Entre los elementos secuestrados se contabilizaron municiones, vainas servidas, un cargador y una pistola calibre 9 milímetros, que quedaron a disposición de la Justicia.
Dentro de la vivienda, Gaetani relató que su ex pareja se encontraba agresiva y que el episodio se había dado en un contexto de tensión. Debido a su estado de nerviosismo y a las lesiones que presentaba, se resolvió su traslado al Hospital de Pilar para recibir atención médica.