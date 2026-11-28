Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, solicitó modificar el lugar en el que cumple prisión domiciliaria. El exfinancista está detenido en el marco de una causa en la que se lo acusa de haber plantado drogas y un arma. Su defensa mencionó un episodio en el que un periodista llegó hasta la puerta de la vivienda y tocó el timbre.
El ex de Jésica Cirio pidió mudarse a un barrio privado mientras cumple prisión domiciliaria
La defensa de Elías Piccirillo argumentó que el departamento de Banfield no ofrece las condiciones de resguardo necesarias y propuso como alternativa una vivienda en Lagoon Pilar.
Como alternativa, Piccirillo propuso trasladarse a una propiedad en el barrio privado Lagoon Pilar, ubicado en el partido bonaerense de Pilar. El pedido contempla alquilar una vivienda dentro del complejo, que cuenta con espacios comunes y una pileta de grandes dimensiones similar a una laguna.
Por qué solicitó cambiar su residencia
El planteo de la defensa se basa en las condiciones de seguridad del departamento de Banfield. Según los abogados, el inmueble no tiene un perímetro de protección que impida el acercamiento de personas externas.
En el escrito presentado ante la Justicia, describieron la vivienda como un lugar vulnerable tanto por sus características edilicias como por la falta de medidas de resguardo.
"La vivienda actual, en la localidad de Banfield, presenta una absoluta e inestable vulnerabilidad. Tiene un problema perimetral —de seguridad— y edilicio frente al acoso de factores externos. Carece de amortiguación de perímetro de contención", expresaron en la presentación.
Desde la defensa consideran que estas condiciones afectan la seguridad del exfinancista mientras cumple la medida judicial.
El episodio con un periodista
Entre los argumentos para justificar el traslado, los abogados hicieron referencia a un hecho ocurrido en julio pasado. En esa oportunidad, un periodista se presentó en el departamento de Banfield y tocó el timbre.
La defensa utilizó ese episodio para señalar que la vivienda no cuenta con una protección suficiente frente al acercamiento de personas ajenas al entorno de Piccirillo.
Según el planteo, la posibilidad de que terceros lleguen directamente hasta la puerta del departamento representa una situación de vulnerabilidad para el detenido.
Por ese motivo, en el documento sostuvieron que permanecer en ese inmueble implica un "agravamiento arbitrario de sus condiciones de detención" y solicitaron que se autorice el cambio de domicilio.
El lugar elegido
La propiedad propuesta por Piccirillo se encuentra en Lagoon Pilar, un barrio privado ubicado en el partido bonaerense de Pilar. La solicitud contempla el alquiler de una vivienda dentro del complejo para continuar allí con el cumplimiento de la prisión domiciliaria.
De acuerdo con los argumentos de sus abogados, el traslado le permitiría permanecer en un entorno con mejores condiciones de seguridad y mayor protección frente a posibles acercamientos externos.
El pedido apunta específicamente a reemplazar el departamento de Banfield por una propiedad dentro del barrio privado, al considerar que el inmueble actual no reúne las condiciones de resguardo que la defensa considera necesarias.