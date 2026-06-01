Entre aplausos y críticas

Declararon ciudadana ilustre a Emilia Mernes en Nogoyá, pero un detalle del homenaje desató la polémica

La cantante recibió una de las distinciones más importantes de su ciudad natal y se emocionó hasta las lágrimas al recordar sus raíces. Sin embargo, cuando todo parecía terminar en una celebración perfecta, un detalle de la organización despertó críticas y abrió una inesperada polémica en las redes sociales.