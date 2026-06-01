Emilia Mernes vivió una jornada inolvidable en Nogoyá, la ciudad entrerriana donde nació y dio sus primeros pasos en la música. Allí fue declarada ciudadana ilustre en un acto que reunió a vecinos, familiares, amigos y autoridades locales.
Declararon ciudadana ilustre a Emilia Mernes en Nogoyá, pero un detalle del homenaje desató la polémica
La cantante recibió una de las distinciones más importantes de su ciudad natal y se emocionó hasta las lágrimas al recordar sus raíces. Sin embargo, cuando todo parecía terminar en una celebración perfecta, un detalle de la organización despertó críticas y abrió una inesperada polémica en las redes sociales.
La ceremonia se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y generó una enorme expectativa entre los habitantes de la ciudad. Desde temprano, cientos de personas se acercaron para acompañar a la artista en uno de los momentos más importantes de su carrera.
El reconocimiento fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante de Nogoyá, que destacó el impacto de Emilia como representante cultural de la ciudad en escenarios nacionales e internacionales.
Durante su discurso, la cantante no pudo contener la emoción y agradeció el cariño recibido. Con la voz quebrada, recordó a su familia, sus amigos, sus profesores y cada uno de los lugares que marcaron su infancia.
“Nogoyá es mi vida”, expresó ante los presentes, dejando en claro que, pese a su éxito internacional, mantiene intacto el vínculo con su tierra natal.
La artista también repasó sus comienzos en la música y aseguró que, aunque recorrió distintos países gracias a su carrera, sigue considerando a Nogoyá como su lugar favorito en el mundo.
El acto contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, quienes destacaron el ejemplo que representa Emilia para las nuevas generaciones y el orgullo que significa para Entre Ríos.
Sin embargo, cuando la ceremonia llegaba a su final, un detalle alteró el clima de celebración. La organización eligió musicalizar el cierre con “La Original”, la canción que Emilia interpreta junto a Tini Stoessel, una decisión que generó cuestionamientos y comentarios negativos.
La polémica creció rápidamente en redes sociales, donde algunos usuarios y periodistas consideraron desacertada la elección musical para un homenaje tan personal. Más allá de las críticas, la jornada quedó marcada por la emoción de la cantante y el cariño de los vecinos, que la ovacionaron de pie y celebraron su regreso a casa.