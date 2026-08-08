Después de que se difundieran fotos y videos en los que aparece junto a Roberto García Moritán, Emily Ceco decidió referirse públicamente al vínculo que mantiene con el exmarido de Pampita y aclaró qué relación existe entre ellos.
Qué dijo Emily Ceco tras los rumores de romance con García Moritán
Tras la difusión de imágenes en las que aparecen juntos, la exparticipante de Love is Blind explicó cómo comenzó el acercamiento y qué ocurrió entre ambos hasta ahora.
La exparticipante de Love is Blind fue invitada al programa Bondi, donde tomó con humor las versiones que comenzaron a circular en redes sociales. Al ser presentada, incluso hizo una particular broma sobre la posibilidad de llevar el apellido del empresario.
“No soy Emily Ceco de Moritán, es un montón. Muchísimo”, expresó entre risas.
Qué dijo Emily Ceco
Durante la entrevista, Emily explicó cómo comenzó su vínculo con García Moritán y negó que las primeras reuniones entre ambos hayan tenido un objetivo romántico.
“No sé si hubo un tiroteo en sí, empezamos a hablar buena onda y las reuniones que tuvimos fueron para hablar de política y nada más”, aseguró.
La joven también fue contundente al responder si entre ellos ya había ocurrido algún acercamiento amoroso. Según explicó, hasta el momento no hubo ningún beso ni una iniciativa romántica de parte de ninguno.
“Nadie encaró a nadie, no hubo primer beso todavía. No me crean, pero es verdad”, sostuvo.
Sin embargo, Ceco reconoció que existe un vínculo entre ambos y que continúan viéndose. La exparticipante del reality contó que incluso estuvo en la casa del empresario.
“Más o menos nos estamos conociendo, fui a su casa y eso no se puede negar. Como no tenemos nada que ocultar y no hay ningún romance, nos grabaron en la calle porque salimos a comprar agua”, explicó.
La aclaración sobre el video
Uno de los elementos que alimentó las especulaciones fue un video en el que se los podía ver caminando juntos por la vía pública. Las imágenes fueron interpretadas como una posible señal de una relación entre ambos.
Ceco, sin embargo, aclaró una de las situaciones que más llamó la atención en las imágenes y negó que estuvieran caminando tomados de la mano.
“En el video no íbamos de la mano, él tenía dos botellas de agua en la mano”, explicó.
Más allá de las imágenes, la joven reconoció que existe un acercamiento y que ambos están atravesando una etapa de conocimiento, aunque descartó que actualmente exista una relación amorosa.
Cómo comenzaron las versiones
Los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular después de que LAM difundiera imágenes de Emily Ceco y Roberto García Moritán caminando juntos por la calle.
El material rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó distintas especulaciones sobre la naturaleza del vínculo. La repercusión llevó incluso a que García Moritán se refiriera públicamente al tema.
El empresario realizó una transmisión en vivo por Instagram en la que aseguró que está soltero. Además, manifestó su molestia por la difusión de aspectos de su vida privada y cuestionó la manera en que algunos medios abordaron las imágenes.
Pese a esa aclaración, las versiones sobre un supuesto romance continuaron circulando.
En medio de la repercusión, el panelista Pepe Ochoa también aportó un dato que llamó la atención. Según contó, cuando mencionó al aire una supuesta nueva historia de amor, Emily Ceco le preguntó si estaba hablando de ella.
El comentario fue interpretado por algunos como una señal de que la joven estaba al tanto de las versiones que ya circulaban sobre ella y García Moritán.
Por ahora, Emily Ceco sostiene que no existe un romance entre ambos, aunque reconoció que se están conociendo y que mantienen encuentros. Sus propias declaraciones dejan en claro que existe un vínculo, pero también que, según su versión, todavía no hubo un acercamiento amoroso.