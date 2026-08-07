Está soltero

Roberto García Moritán negó romances con Emily Ceco y Virginia Gallardo: “Dedíquense a sus vidas”

El exfuncionario salió al cruce de las versiones que circularon en televisión y redes sociales, cuestionó a quienes difundieron la información y aseguró que su prioridad está puesta en su futuro político en la Ciudad de Buenos Aires.