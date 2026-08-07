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Roberto García Moritán negó romances con Emily Ceco y Virginia Gallardo: “Dedíquense a sus vidas”

El exfuncionario salió al cruce de las versiones que circularon en televisión y redes sociales, cuestionó a quienes difundieron la información y aseguró que su prioridad está puesta en su futuro político en la Ciudad de Buenos Aires.

García Moritán aseguró que está soltero y pidió dejar de lado las especulaciones.García Moritán aseguró que está soltero y pidió dejar de lado las especulaciones.
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El exfuncionario Roberto García Moritán salió al cruce de las versiones que lo vincularon sentimentalmente con la influencer Emily Ceco y la diputada Virginia Gallardo, y cuestionó a los medios que difundieron esas informaciones.

Los rumores comenzaron luego de que durante la última emisión de LAM (América TV) se mostraran imágenes del exministro caminando por las calles de Palermo junto a Emily Ceco, exparticipante de Love is Blind. En el programa también se mencionó la posibilidad de un supuesto vínculo con Virginia Gallardo, a quien señalaron como una persona que frecuentaría su departamento.

Mirá tambiénVirginia Gallardo habló sobre los rumores de romance con Roberto García Moritán

El descargo

Durante la noche, García Moritán utilizó sus redes sociales para expresar su enojo por las versiones difundidas en el programa conducido por Ángel de Brito.

En un vivo de Instagram, cuestionó el trabajo de algunos periodistas de espectáculos y afirmó: “Qué triste tiene que ser tu realidad para que tu vida profesional se centre en hablar de otros diciendo mentiras y tirando mier… todo el tiempo”.

Roberto García Moritán hizo el anuncia a través de redes sociales.Roberto García Moritán realizó un fuerte descargo tras las versiones sobre su vida privada.

Además, continuó con sus críticas hacia quienes difundieron la información: “Qué triste hacer de tu vida el hablar mal de otras personas, pobre gente, Dios mío”.

Lejos de la exposición mediática

La imagen pública de García Moritán quedó marcada por distintos episodios mediáticos, especialmente luego de la separación de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain.

En medio de esta nueva polémica, el exfuncionario aseguró que busca volver a enfocarse en su actividad política en la Ciudad de Buenos Aires y dejar atrás las especulaciones sobre su vida personal.

Los rumores de separación entre Pampita y Roberto García Moritán son cada vez más contundentes.El exfuncionario y Pampita protagonizaron una de las separaciones más comentadas.

Su futuro político

García Moritán también habló sobre sus próximos pasos y adelantó que buscará competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Se van a querer matar por toda esa mala leche con la que hablan de mí y mi familia, y cómo inventan situaciones”, expresó al referirse a las versiones que circulan sobre él.

Finalmente, negó estar en una relación y cerró la polémica sobre sus supuestos romances: “Estoy soltero. Dedíquense a sus vidas”.

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