Emily Ceco volvió a hablar públicamente sobre Santiago Martínez y aseguró que la violencia no terminó con la condena judicial. La exparticipante de Love is Blind denunció que continúa recibiendo amenazas y hostigamiento desde la cárcel.
Emily Ceco aseguró que sigue siendo hostigada por Santiago Martínez desde la cárcel
La exparticipante de Love is Blind aseguró que la violencia no terminó con la condena de 15 años de prisión contra su exmarido, Santiago Martínez, por intento de femicidio. En una entrevista televisiva, afirmó que recibe amenazas y que también son agredidas otras mujeres y familiares.
La joven se expresó en Desayuno americano, donde relató que esperaba poder retomar su vida después de la sentencia. Sin embargo, afirmó que la situación no cambió y que el miedo sigue presente.
“Pensé que una vez que estuviera con la condena él iba a estar tranquilo, no me iba a molestar y yo iba a poder seguir con mi vida. Pero pareciera que no, la violencia sigue siendo constante”, expresó Ceco durante la entrevista.
Martínez fue condenado en marzo de este año a 15 años de prisión por intento de femicidio. La sentencia había sido recibida por Ceco como un cierre judicial para una etapa marcada por el sufrimiento, aunque ahora denunció que el hostigamiento continuó.
Según contó, pese a estar detenido, Martínez seguiría enviando mensajes intimidantes. También aseguró que existen cuentas falsas en redes sociales desde las que se realizan insultos y agravios contra ella y contra otras mujeres.
Ceco mencionó puntualmente un perfil de Instagram que, según su relato, sería utilizado para atacar a quienes denunciaron o hablaron sobre el caso. “Hay un perfil falso de Instagram, creo que es Todos por Santi, donde nos insultan a nosotras, donde nos agravian a nosotras”, señaló.
La joven remarcó que no es la única afectada. De acuerdo con su testimonio, otras exparejas de Martínez también sufren hostigamiento, al igual que familiares vinculados a las víctimas.
Durante la entrevista, Ceco recordó además cómo comenzó su vínculo con Martínez en el reality de Netflix. Según explicó, en un primer momento no percibió señales claras de agresividad, pero luego empezaron los episodios de celos, insultos y descalificaciones.
“Se presentó como una buena persona… y le duró tan poco tiempo. Se convirtió en un monstruo”, sostuvo al reconstruir el deterioro de la relación y los episodios de violencia que dijo haber atravesado.
El hecho más grave ocurrió en febrero de 2025, cuando Ceco decidió denunciarlo y escapar de la casa que compartían en General Rodríguez. Según su testimonio, ese día Martínez intentó matarla, y la Justicia finalmente consideró probado el intento de femicidio.
Durante el proceso judicial, la joven también había señalado amenazas y hostigamiento por parte del entorno del condenado. Tras conocerse la sentencia, expresó que se había hecho justicia por ella y por otras mujeres que también habían denunciado situaciones de violencia.
Ceco afirmó ahora que, pese a la condena, todavía no pudo recuperar la tranquilidad. Además, reveló que Martínez apeló la sentencia y que la resolución permanece pendiente, por lo que el caso sigue abierto en el plano judicial.