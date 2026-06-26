Nuevas amenazas

Emily Ceco aseguró que sigue siendo hostigada por Santiago Martínez desde la cárcel

La exparticipante de Love is Blind aseguró que la violencia no terminó con la condena de 15 años de prisión contra su exmarido, Santiago Martínez, por intento de femicidio. En una entrevista televisiva, afirmó que recibe amenazas y que también son agredidas otras mujeres y familiares.