Desde la cárcel, Santiago Martínez de “Love is Blind” aseguró que no intentó matar a Emily Ceco
El joven fue hallado culpable por tentativa de femicidio, privación ilegítima de la libertad y lesiones reiteradas, y tras el fallo cuestionó la decisión judicial al sostener que no existió riesgo de vida ni intención de provocar la muerte.
Santiago Martínez y Emily Ceco se conocieron en un reality.
Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas contra Emily Ceco, a quien conoció en el reality Love is Blind. Luego de conocerse la sentencia, el joven publicó un descargo en redes sociales en el que cuestionó la decisión judicial.
A través de sus redes, Martínez aseguró que no justifica la violencia y que reconoció su responsabilidad en ciertos hechos: “Fui el primero en reconocer mi error y pedir disculpas en privado. Hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice”.
Sin embargo, negó haber tenido intención de matar a la víctima: “No me voy a hacer cargo de intentar matar a la mujer que amaba. Todo eso fue infundado”, expresó, al tiempo que cuestionó el tratamiento mediático del caso y el accionar del abogado que representa a la denunciante.
Cuestionamientos al proceso
El condenado sostuvo que la sentencia se basó en una versión distorsionada de los hechos. Según afirmó, los informes periciales indicaron que las lesiones fueron leves y que no existió riesgo de vida.
“Jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera. Nunca ejercí la manipulación y el control que dicen”, señaló, al tiempo que insistió en que se trató de una “escena montada”.
E exparticipante del reality cuestionó al abogado de la víctima.
Además, manifestó su expectativa de que la situación pueda revisarse en el futuro: “Espero que la Justicia me juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”.
La palabra de Emily Ceco
Tras conocerse la condena, Emily Ceco habló públicamente y se mostró conmovida por el proceso judicial. Desde los tribunales de Morón, expresó: “Es una situación horrible tener que declarar, pero la Justicia te escucha. La Justicia me escuchó”.
Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez por el intento de femicidio a Emily Ceco.
La joven consideró que el fallo fue reparador, aunque también manifestó su preocupación a futuro: “No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la Justicia me acompañe también cuando recupere la libertad”.
En ese sentido, advirtió sobre el temor que le genera esa posibilidad: “Si intentó matarme cuando yo le di todo, después de 15 años no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con mi familia”.