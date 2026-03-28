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Condenado a 15 años

Desde la cárcel, Santiago Martínez de “Love is Blind” aseguró que no intentó matar a Emily Ceco

El joven fue hallado culpable por tentativa de femicidio, privación ilegítima de la libertad y lesiones reiteradas, y tras el fallo cuestionó la decisión judicial al sostener que no existió riesgo de vida ni intención de provocar la muerte.

Santiago Martínez y Emily Ceco se conocieron en un reality.Santiago Martínez y Emily Ceco se conocieron en un reality.
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Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas contra Emily Ceco, a quien conoció en el reality Love is Blind. Luego de conocerse la sentencia, el joven publicó un descargo en redes sociales en el que cuestionó la decisión judicial.

A través de sus redes, Martínez aseguró que no justifica la violencia y que reconoció su responsabilidad en ciertos hechos: “Fui el primero en reconocer mi error y pedir disculpas en privado. Hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice”.

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Sin embargo, negó haber tenido intención de matar a la víctima: “No me voy a hacer cargo de intentar matar a la mujer que amaba. Todo eso fue infundado”, expresó, al tiempo que cuestionó el tratamiento mediático del caso y el accionar del abogado que representa a la denunciante.

Cuestionamientos al proceso

El condenado sostuvo que la sentencia se basó en una versión distorsionada de los hechos. Según afirmó, los informes periciales indicaron que las lesiones fueron leves y que no existió riesgo de vida.

“Jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera. Nunca ejercí la manipulación y el control que dicen”, señaló, al tiempo que insistió en que se trató de una “escena montada”.

E exparticipante del reality cuestionó al abogado de la víctima.E exparticipante del reality cuestionó al abogado de la víctima.

Además, manifestó su expectativa de que la situación pueda revisarse en el futuro: “Espero que la Justicia me juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”.

La palabra de Emily Ceco

Tras conocerse la condena, Emily Ceco habló públicamente y se mostró conmovida por el proceso judicial. Desde los tribunales de Morón, expresó: “Es una situación horrible tener que declarar, pero la Justicia te escucha. La Justicia me escuchó”.

Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez por el intento de femicidio a Emily Ceco.Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez por el intento de femicidio a Emily Ceco.

La joven consideró que el fallo fue reparador, aunque también manifestó su preocupación a futuro: “No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la Justicia me acompañe también cuando recupere la libertad”.

En ese sentido, advirtió sobre el temor que le genera esa posibilidad: “Si intentó matarme cuando yo le di todo, después de 15 años no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con mi familia”.

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