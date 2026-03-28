Condenado a 15 años

Desde la cárcel, Santiago Martínez de “Love is Blind” aseguró que no intentó matar a Emily Ceco

El joven fue hallado culpable por tentativa de femicidio, privación ilegítima de la libertad y lesiones reiteradas, y tras el fallo cuestionó la decisión judicial al sostener que no existió riesgo de vida ni intención de provocar la muerte.