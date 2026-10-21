Estado de salud

Fabián Gianola será operado tras ser atropellado: cómo sigue su recuperación

El actor sufrió una fractura expuesta de radio y lesiones en los ligamentos de la muñeca al ser embestido por un auto en el barrio porteño de Saavedra. La intervención quirúrgica está prevista para este miércoles y, según contó, espera retomar sus funciones teatrales el viernes, con el brazo inmovilizado.