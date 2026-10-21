El actor Fabián Gianola, de 63 años, será sometido a una operación este miércoles 21 de octubre, luego de ser atropellado cuando cruzaba una calle del barrio porteño de Saavedra.
Fabián Gianola será operado tras ser atropellado: cómo sigue su recuperación
El actor sufrió una fractura expuesta de radio y lesiones en los ligamentos de la muñeca al ser embestido por un auto en el barrio porteño de Saavedra. La intervención quirúrgica está prevista para este miércoles y, según contó, espera retomar sus funciones teatrales el viernes, con el brazo inmovilizado.
El accidente le provocó una fractura expuesta de radio y lesiones en los ligamentos de la muñeca. Según explicó en diálogo con TN Show, la rehabilitación demandará alrededor de 45 días, aunque espera continuar con sus compromisos laborales mientras avanza su recuperación.
El episodio ocurrió el lunes por la tarde, en la intersección de las calles Deheza y Melián, cuando el actor estaba por terminar de cruzar por la senda peatonal. Un automóvil dobló hacia Deheza y lo embistió. Tras el impacto, Gianola cayó sobre el pavimento y golpeó uno de sus brazos contra el suelo.
La operación y los plazos previstos para la recuperación
En declaraciones a TN Show, Gianola contó que la intervención se realizará este miércoles a las 16 en la clínica La Trinidad de San Isidro. El procedimiento buscará tratar las lesiones que sufrió en el antebrazo y la muñeca.
El actor explicó que los médicos le advirtieron que el alcance definitivo de los daños podrá evaluarse con mayor precisión durante la operación. “Me van a poner una placa con tornillos”, señaló al referirse al tratamiento previsto para la fractura.
También anticipó que el proceso de recuperación será prolongado. Según sus estimaciones, necesitará unos 45 días de rehabilitación, de los cuales aproximadamente 30 transcurrirán con el brazo inmovilizado mediante un yeso o una férula.
“Hasta fin de año estaré recuperándome”, expresó al describir el tiempo que calcula que le demandará volver a sus actividades habituales.
Pese a las lesiones, Gianola destacó que no sufrió golpes en la cabeza ni otras complicaciones que considerara de mayor gravedad. Después del accidente, permaneció consciente y pudo desplazarse por sus propios medios hasta el centro médico donde recibió atención.
El actor contó que el conductor que lo atropelló llamó al 911 y que, poco después, llegaron efectivos policiales y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Aunque le ofrecieron trasladarlo al Hospital Pirovano, decidió acudir al centro de atención de su cobertura médica, ubicado en el shopping DOT, en las inmediaciones del lugar del hecho.
Allí le realizaron radiografías y le colocaron un yeso para inmovilizar el brazo. Los estudios permitieron establecer las lesiones que ahora serán tratadas quirúrgicamente.
Cómo fue el accidente y cuándo espera volver al teatro
Gianola relató que el hecho ocurrió cuando estaba por llegar a la vereda opuesta. Según su versión, el vehículo giró hacia la calle Deheza y lo embistió mientras todavía cruzaba por la senda peatonal.
El impacto lo levantó del suelo y provocó que cayera cerca del cordón. El actor explicó que primero golpeó el brazo contra el pavimento y que luego quedó en el suelo, con fuertes dolores.
Las imágenes del episodio también fueron difundidas por TN. Una cámara de seguridad de una vivienda de la zona registró el momento en que el automóvil lo embistió y la caída posterior. En el video se observa que el conductor detuvo la marcha después del choque, mientras Gianola se levantaba y se tomaba el brazo.
A pesar de que deberá atravesar una operación y un período de rehabilitación, el actor manifestó su intención de retomar rápidamente sus compromisos profesionales. Según indicó, el médico le permitió continuar con su actividad teatral, siempre con el brazo inmovilizado y respetando las indicaciones correspondientes.
Por ese motivo, adelantó que el viernes espera regresar a las funciones de Los 39 escalones, la comedia que protagoniza en el teatro Multiescena de Buenos Aires. La función está prevista para las 20.30.
“Es un garrón, pero después de esto ya salgo para adelante”, expresó al referirse al accidente y a los días que tendrá por delante.
La posibilidad de volver al escenario dependerá de cómo evolucione después de la intervención y de las recomendaciones médicas. Mientras tanto, Gianola deberá afrontar el tratamiento de las lesiones en la muñeca y el radio, con un período inicial de inmovilización y una rehabilitación que, según sus propios cálculos, podría extenderse hasta fines de año.