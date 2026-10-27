Este viernes trascendió la difícil situación que atraviesa Felipe Pettinato, quien debió ser internado de urgencia por complicaciones vinculadas a su salud mental. Aunque al principio sus familiares evitaron dar detalles sobre el cuadro, Tamara Pettinato habló en las últimas horas y contó cómo vive la familia este momento.
"Fue desmejorando…": Tamara habló de la internación de Felipe Pettinato
La conductora contó cómo fueron los días previos a la decisión médica y explicó el impacto de la situación judicial en su hermano.
La hija de Roberto Pettinato confirmó que estuvo presente cuando su hermano necesitó asistencia. "Se sabe que está internado, que tuvo una recaída y, por supuesto, estuve ahí para intervenir", expresó, en diálogo con "Primicias Ya" (América TV). Además, aclaró que la decisión quedó en manos de los profesionales que lo atienden.
La indicación médica de internación
En ese sentido, Tamara señaló que Felipe continúa bajo seguimiento médico y que la internación respondió a una indicación del equipo tratante. "Él nunca abandonó el tratamiento, entonces no es algo que decida yo. Fue una recomendación de su psiquiatra y su equipo", explicó sobre la medida.
La conductora también hizo referencia al contexto judicial que atraviesa el joven, quien meses atrás fue condenado a tres años de prisión en suspenso. "Él está preso con domiciliaria, y tobillera, desde hace seis meses, por una causa que se desprendió de la causa principal, entonces no es que estaba bárbaro y bien", sostuvo.
La convivencia previa al traslado
Por último, reveló que convivieron hasta pocos días antes de la internación y que la familia advirtió un empeoramiento progresivo. "Vivía conmigo hasta hace tres días y fuimos viendo como fue desmejorando", contó.
También reflexionó sobre el impacto de esa situación en las personas que atraviesan una adicción: "Es muy difícil sobrellevar esa situación y la adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables ante estas cosas". Con angustia, resumió el desenlace: "Fue para abajo y terminamos en esto".