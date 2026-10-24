Felipe Pettinato fue internado en un centro de salud por un cuadro relacionado con su salud mental. Según trascendió, el hijo de Roberto Pettinato atraviesa un período de fragilidad emocional y su hermana Tamara comenzó el jueves a buscar una institución donde pudiera recibir atención. La internación se concretó finalmente este viernes.
Internaron a Felipe Pettinato tras una recaída en su salud mental
Su hermana Tamara habría buscado desde el jueves un centro para que recibiera atención. La búsqueda se concretó al día siguiente, en medio de un período de fragilidad emocional.
El joven permanece alejado de la exposición pública desde hace tiempo, especialmente después del proceso judicial por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. En abril de este año, la Justicia lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte.
La preocupación de su familia
Tamara Pettinato se ocupa del acompañamiento cotidiano de su hermano. Sin embargo, según la información difundida, cuando debe ausentarse por compromisos laborales o personales, Felipe atravesaría recaídas. La situación habría empeorado en los últimos días, lo que motivó la búsqueda urgente de un establecimiento que pudiera recibirlo.
La internación fue comentada por Pía Shaw en SQP, el programa de América TV. “Una vez más está internado. Todo esto tiene que ver con su situación de salud mental, algo que viene trabajando mucho él en lo personal y rodeado de su familia”, afirmó la panelista.
Shaw señaló además que las recaídas estarían relacionadas con un cuadro que Pettinato enfrenta desde hace años y con el impacto emocional del proceso judicial.
Recaída en las adicciones
Durante la emisión, Shaw fue consultada sobre si la internación podía estar vinculada con los problemas de adicciones por los que Pettinato recibe tratamiento desde hace tiempo. La periodista evitó confirmar o descartar esa hipótesis y puso el foco en su salud mental.
También destacó el esfuerzo de sus familiares para acompañarlo durante este período. “Con una familia que le pone todo”, expresó al referirse al entorno del joven.
La condena
A mediados de abril, Pettinato recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte de Melchor Rodrigo. La pena no contempla su ingreso a una cárcel, aunque establece pautas de conducta y un seguimiento judicial.
El fallo marcó un punto importante en el proceso que atravesó por la muerte del neurólogo. Según había manifestado el propio Pettinato, se encontraba cumpliendo las condiciones impuestas por la Justicia.