Roberto Pettinato se refirió públicamente a la compleja situación judicial que atraviesa su hijo, luego de que la Justicia ordenara su detención bajo arresto domiciliario por una causa que investiga presuntas estafas y falsificación de documentos. El conductor aseguró que el joven enfrenta problemas de adicción y sostuvo que se encuentra bajo tratamiento.
Roberto Pettinato habló de la causa contra su hijo: “Está enfermo y en tratamiento”
El conductor se refirió al delicado momento personal que atraviesa el joven, mientras avanza el expediente por presuntas estafas y falsificación de documentos que derivó en una medida de arresto domiciliario.
La medida fue dispuesta por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además fijó una serie de restricciones mientras continúa la investigación.
El procesamiento
El hijo de Pettinato fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y otros 28 de falsificación de documentos privados, delitos que, según consta en el expediente, son considerados en concurso real.
Consultado sobre el caso, Roberto Pettinato afirmó no tener detalles sobre el uso de recetas médicas presuntamente adulteradas, aunque remarcó el estado de salud de su hijo: “Hay gente que está mal, enferma y tiene sus adicciones. Mi hijo tiene una adicción, está enfermo y en tratamiento”, expresó.
La investigación vinculada
La causa actual se desprende de la investigación por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, quien falleció en 2022 durante un incendio ocurrido en el departamento donde ambos se encontraban.
A partir de ese expediente, los investigadores habrían detectado supuestas irregularidades vinculadas al uso de recetas médicas. De acuerdo con la acusación, el imputado habría utilizado documentación falsificada a nombre del profesional fallecido para acceder a medicación, lo que derivó en una nueva investigación por presunta estafa.
Arresto domiciliario
Como parte de la resolución, el magistrado dispuso que el acusado permanezca bajo arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires, con monitoreo electrónico mediante tobillera, prohibición de salida del país y un embargo de bienes por $1.500.000.
No obstante, el fallo contempla una excepción: podrá salir únicamente para asistir a tratamientos vinculados a su rehabilitación por consumo problemático de sustancias, una condición que ya integraba medidas judiciales previas.