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De qué murió Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes

El músico mendocino tenía 64 años y estaba internado por complicaciones de salud. Fue una figura central del rock en español y uno de los pilares históricos de la banda.

Tenía 64 años y atravesaba un delicado cuadro de saludTenía 64 años y atravesaba un delicado cuadro de salud
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La muerte de Felipe Staiti sacudió al mundo de la música en Argentina y en toda América Latina. El guitarrista y fundador de Enanitos Verdes falleció este lunes en Mendoza, donde permanecía internado, y dejó un vacío difícil de llenar en una de las bandas más influyentes del rock en español.

Un desenlace marcado por problemas de salud

Staiti tenía 64 años y atravesaba un delicado cuadro de salud que se había agravado en los últimos tiempos. Según trascendió, el músico arrastraba complicaciones vinculadas a una enfermedad crónica que afectaba su sistema digestivo, a lo que se sumó una infección bacteriana contraída durante una gira en México.

Esa combinación deterioró progresivamente su estado físico. En 2024 había sufrido una fuerte descompensación que incluso lo obligó a suspender presentaciones internacionales. En aquel momento, él mismo relató que había perdido peso y que su organismo había quedado debilitado tras el cuadro infeccioso.

Guitarrista y fundador de Enanitos VerdesGuitarrista y fundador de Enanitos Verdes

En los últimos días, el guitarrista permanecía internado en el Hospital Italiano de Mendoza, donde su estado generaba preocupación en el entorno cercano. Aunque en un primer momento no se difundieron detalles oficiales sobre la causa puntual del fallecimiento, distintas versiones coinciden en que su muerte se produjo tras complicaciones derivadas de ese deterioro general.

Algunas fuentes también señalaron que el desenlace podría haber estado asociado a una hemorragia, aunque este dato no fue confirmado de manera oficial en todos los reportes.

La noticia fue confirmada públicamente por autoridades culturales de Mendoza, que destacaron su trayectoria y su aporte a la música nacional. El impacto fue inmediato en redes sociales, donde colegas, músicos y seguidores expresaron su pesar.

Enanitos Verdes, banda que marcó a varias generacionesEnanitos Verdes, banda que marcó a varias generaciones

Un referente clave del rock

Nacido en Mendoza en 1961, Staiti fue uno de los fundadores de Enanitos Verdes, banda que marcó a varias generaciones desde su irrupción en la década del 80. Junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, dio forma a un proyecto que con el tiempo se convertiría en uno de los más exitosos del rock en español.

A lo largo de su carrera, participó en la creación de canciones que trascendieron fronteras y se consolidaron como clásicos, como “Lamento boliviano”, “La muralla verde” y “Luz de día”. Su estilo en la guitarra, caracterizado por melodías claras y sensibilidad, fue determinante en la identidad sonora del grupo.

Tras la muerte de Cantero en 2022, Staiti asumió un rol aún más central dentro de la banda. No solo continuó como guitarrista, sino que también tomó la responsabilidad de la voz principal, manteniendo vigente el proyecto musical y encabezando giras internacionales.

En ese contexto, logró sostener la continuidad de Enanitos Verdes en escenarios de América Latina y Estados Unidos, reafirmando su lugar como referente del género. Su última presentación pública fue reciente, en el marco de festivales internacionales, lo que evidencia que, pese a sus problemas de salud, seguía activo en la música.

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Una trayectoria de más de cuatro décadas

La historia de Enanitos Verdes comenzó en 1979 en Mendoza, cuando tres jóvenes músicos decidieron apostar por un sonido propio dentro del rock nacional. Con el paso de los años, la banda logró consolidarse y alcanzar proyección internacional, convirtiéndose en un emblema del rock latino.

Staiti fue parte de todo ese recorrido. Desde los primeros recitales en bares hasta los grandes escenarios, su guitarra acompañó cada etapa de crecimiento del grupo. Su aporte no se limitó a la interpretación: también participó en la composición de numerosas canciones que hoy forman parte del repertorio clásico del género.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, su figura quedó asociada a una forma de entender la música, con una impronta que combinaba sencillez, melodía y cercanía con el público.

Su muerte se produce en un momento en el que la banda atravesaba una etapa de reconfiguración, tras la pérdida de su histórico líder. En ese escenario, Staiti había asumido el desafío de sostener vivo el legado, una tarea que ahora queda abierta hacia el futuro.

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