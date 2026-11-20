La actriz Florencia Peña tuvo que salir a desmentir una falsa noticia sobre su supuesto fallecimiento, luego de que el rumor se viralizara en las redes sociales. Ante la gravedad de la situación, decidió contactar directamente al usuario que había difundido la información y le advirtió que podría denunciar su cuenta si no eliminaba las publicaciones.
Qué pasó con Florencia Peña y el falso rumor sobre su muerte en redes sociales
La actriz salió al cruce de una publicación viral que aseguraba falsamente su fallecimiento, enfrentó al responsable y advirtió que tomaría medidas legales si no eliminaba el contenido.
Cómo comenzó el falso rumor
El episodio se inició durante la madrugada del miércoles, cuando varios usuarios de X (ex Twitter) comenzaron a compartir el hashtag #MurioFlorPeña. En poco tiempo, la etiqueta ganó visibilidad y generó repercusión entre los internautas.
Entre los contenidos que circularon, una cuenta publicó una supuesta búsqueda de Wikipedia en la que aparecía la actriz como fallecida. Posteriormente, el mismo perfil difundió detalles inventados acerca de las presuntas circunstancias de su muerte.
Incluso, el usuario vinculó el falso acontecimiento con una situación futbolística: un penal errado por Lautaro del Campo durante la final contra Luzu.
El mensaje de la actriz
Al tomar conocimiento de lo que estaba sucediendo, Peña decidió comunicarse directamente con el responsable de difundir el rumor y le exigió que retirara el contenido.
"Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta", fue una de las advertencias que, según trascendió, le habría enviado mediante un mensaje privado.
Durante el intercambio, la actriz también cuestionó el impacto que podía generar la difusión de información falsa y señaló las consecuencias que este tipo de publicaciones tienen sobre otras personas.
"¿No te das cuenta de que perjudicás y dañás el trabajo de otra gente?", expresó, al manifestar su malestar por la situación.
Además, le estableció un plazo para que eliminara las publicaciones y dejó en claro que, si no cumplía con su pedido, avanzaría con una denuncia contra la cuenta.
Tras el reclamo de la actriz, el responsable de las publicaciones manifestó que dejaría de difundir información relacionada con el tema. También reconoció la repercusión que había alcanzado el hashtag en la plataforma.