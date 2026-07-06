A casi un mes del tenso episodio ocurrido en El Show del Verano, el universo del streaming y el espectáculo argentino vuelve a sacudirse.
Nico Occhiato rompió el silencio sobre la demanda millonaria de Flor Peña
El conductor confirmó que la salida de la actriz tras el escándalo por el rumor sobre el padre de Lionel Messi derivó en una millonaria batalla legal.
Nicolás Occhiato, creador y productor de Luzu TV, rompió el silencio ante las cámaras de Puro Show y confirmó el rumor que venía ganando fuerza: la desvinculación de Florencia Peña del canal no quedó en una simple renuncia, sino que el conflicto ya se encuentra en manos de la Justicia.
El quiebre de la relación laboral y personal comenzó el pasado 18 de junio, cuando la actriz difundió al aire una información no verificada sobre la salud del padre de Lionel Messi.
Tras la inmediata desmentida y un posterior comunicado de la productora, la salida de Peña fue inevitable. Aunque inicialmente se habló de un acuerdo en buenos términos, Occhiato reveló que el panorama cambió de forma drástica.
La confirmación de la vía legal
Al ser abordado por la prensa, el conductor fue directo al grano y despejó todo tipo de especulaciones sobre el estado actual del vínculo. “La charla existió después del hecho. Fue una que va a quedar en el ámbito de lo privado”, explicó en un comienzo. Sin embargo, no esquivó la realidad de la demanda y admitió que la situación escaló formalmente: “Está judicializado. Fue así”, asintió.
La sorpresa llegó al confirmarse que el conflicto legal incluye el reclamo de una importante suma de dinero por parte de la actriz.
Ante esto, el productor prefirió llamarse al silencio para no entorpecer el proceso legal: "No tengo mucho para decir. Lo atravieso. Prefiero no hablar del tema", sentenció de manera tajante, demostrando que prefiere mantener un perfil bajo mientras los abogados intervienen.
El impacto comercial y el futuro de Marley
Más allá del cimbronazo mediático que significó perder a una de sus principales figuras de la temporada, Occhiato se encargó de desmentir categóricamente que el escándalo haya afectado el rendimiento económico del canal o la relación con los anunciantes, un rumor que preocupaba al entorno de la empresa.
“Fijate los programas, la cantidad de chivo que metemos. De hecho, es todavía mayor cantidad de la que teníamos antes”, aseguró con firmeza, llevando tranquilidad sobre la salud financiera y comercial de su productora.
Por otra parte, otra de las grandes incógnitas gira en torno a Marley, quien compartía la conducción del ciclo con Florencia Peña y con quien Occhiato se reunió recientemente en Miami.
Si bien el productor se mostró reservado sobre los detalles de esa conversación privada, dejó en claro su deseo de que el conductor continúe formando parte del espacio: “La está rompiendo Ale, así que sí, ojalá que sí”.
Un final en manos de la Justicia
Los primeros indicios de la judicialización habían surgido por parte de Fernando Burlando, abogado de la actriz, quien días atrás había advertido que se estaba analizando el incumplimiento de un contrato que se extendía de marzo a diciembre.
Hoy, con la confirmación de Occhiato, queda en evidencia que las diferencias contractuales y el manejo del incidente al aire terminaron por dinamitar los puentes de diálogo, dejando el desenlace de esta historia exclusivamente en manos de los tribunales.