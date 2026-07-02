#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Juicio millonaria

Florencia Peña reclama 750 millones a Luzu TV por daños y perjuicios

La actriz inició una acción legal por daños y perjuicios tras su desvinculación del medio audiovisual. El reclamo económico se incrementó con el avance del caso.

La actriz reclama es cifra tras su desvinculación del streaming de Nico Occhiato.La actriz reclama es cifra tras su desvinculación del streaming de Nico Occhiato.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

A pocos días de la controversia vinculada a una fake news que involucró a Jorge Messi, se conoció que Florencia Peña iniciará una demanda judicial contra Luzu TV, la plataforma creada y dirigida por Nico Occhiato. La acción legal se presenta por daños y perjuicios y contempla un reclamo total de 750 millones de pesos.

Inicialmente, se había mencionado un monto cercano a los 200 millones de pesos, vinculado al cumplimiento del contrato que la actriz mantenía vigente con el medio hasta diciembre. Sin embargo, con el avance de la situación, la cifra se actualizó e incorporó nuevos conceptos relacionados con la desvinculación.

Mirá tambiénTras el escándalo en Luzu, revelaron cuánto dinero pediría Florencia Peña a Nico Occhiato

El origen del reclamo

El planteo judicial se enmarca en la finalización del vínculo laboral entre Florencia Peña y la plataforma digital. Según trascendió, la demanda original contemplaba únicamente el cumplimiento del contrato vigente, pero luego se amplió para incluir daños y perjuicios derivados de la ruptura del acuerdo.

Este incremento llevó el reclamo económico a un total de 750 millones de pesos, lo que generó fuerte repercusión en el ámbito del espectáculo y los medios de comunicación.

Peña lleva a juicio a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios.Peña lleva a juicio a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios.

Quién confirmó la información

La noticia fue confirmada por Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando, quien representa legalmente a la actriz en este proceso judicial. La mediática dio detalles en el programa Pasó en América, donde explicó el alcance de la demanda.

“Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios”, señaló en su intervención televisiva, según lo difundido en el ciclo.

Mirá tambiénOcchiato reconoció el error y defendió LuzuTV tras el escándalo por la fake news de Florencia Peña

Impacto mediático

El caso generó amplia repercusión debido a la magnitud de la cifra reclamada y al contexto en el que se produce, marcado por recientes polémicas en el mundo del espectáculo vinculadas a la difusión de información falsa.

La situación entre la actriz y la plataforma continúa en desarrollo, mientras se espera el avance de las instancias judiciales correspondientes.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Florencia Peña

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro