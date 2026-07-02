A pocos días de la controversia vinculada a una fake news que involucró a Jorge Messi, se conoció que Florencia Peña iniciará una demanda judicial contra Luzu TV, la plataforma creada y dirigida por Nico Occhiato. La acción legal se presenta por daños y perjuicios y contempla un reclamo total de 750 millones de pesos.
Florencia Peña reclama 750 millones a Luzu TV por daños y perjuicios
La actriz inició una acción legal por daños y perjuicios tras su desvinculación del medio audiovisual. El reclamo económico se incrementó con el avance del caso.
Inicialmente, se había mencionado un monto cercano a los 200 millones de pesos, vinculado al cumplimiento del contrato que la actriz mantenía vigente con el medio hasta diciembre. Sin embargo, con el avance de la situación, la cifra se actualizó e incorporó nuevos conceptos relacionados con la desvinculación.
El origen del reclamo
El planteo judicial se enmarca en la finalización del vínculo laboral entre Florencia Peña y la plataforma digital. Según trascendió, la demanda original contemplaba únicamente el cumplimiento del contrato vigente, pero luego se amplió para incluir daños y perjuicios derivados de la ruptura del acuerdo.
Este incremento llevó el reclamo económico a un total de 750 millones de pesos, lo que generó fuerte repercusión en el ámbito del espectáculo y los medios de comunicación.
Quién confirmó la información
La noticia fue confirmada por Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando, quien representa legalmente a la actriz en este proceso judicial. La mediática dio detalles en el programa Pasó en América, donde explicó el alcance de la demanda.
“Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios”, señaló en su intervención televisiva, según lo difundido en el ciclo.
Impacto mediático
El caso generó amplia repercusión debido a la magnitud de la cifra reclamada y al contexto en el que se produce, marcado por recientes polémicas en el mundo del espectáculo vinculadas a la difusión de información falsa.
La situación entre la actriz y la plataforma continúa en desarrollo, mientras se espera el avance de las instancias judiciales correspondientes.