Reclamo millonario

Tras el escándalo en Luzu, revelaron cuánto dinero pediría Florencia Peña a Nico Occhiato

La actriz avanzaría con un reclamo económico contra Nicolás Occhiato y el canal de streaming. Según trascendió, la cifra ascendería a $200 millones y correspondería a la totalidad del contrato que la actriz había acordado.