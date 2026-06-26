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Tras el escándalo en Luzu, revelaron cuánto dinero pediría Florencia Peña a Nico Occhiato

La actriz avanzaría con un reclamo económico contra Nicolás Occhiato y el canal de streaming. Según trascendió, la cifra ascendería a $200 millones y correspondería a la totalidad del contrato que la actriz había acordado.

El conflicto entre Florencia Peña y Luzu escala con un reclamo millonario.El conflicto entre Florencia Peña y Luzu escala con un reclamo millonario.
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El conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV sumó un nuevo capítulo. Tras su desvinculación del canal de streaming, trascendió que la actriz avanzaría con un reclamo económico millonario contra Nicolás Occhiato y la señal.

La información fue revelada por Ángel de Brito en LAM, donde aseguró que el monto que reclamaría Peña asciende a $200 millones. Según explicó, no se trataría de una indemnización adicional, sino del pedido de cumplimiento total del contrato que la conductora tenía acordado con Luzu.

El planteo se da después del escándalo que derivó en la salida de Peña del programa que compartía con Marley. La polémica comenzó cuando en vivo se difundió erróneamente la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, una noticia falsa que generó una fuerte repercusión.

Luego de ese episodio, Nicolás Occhiato tomó medidas internas y decidió levantar el ciclo. La desvinculación de Florencia Peña y de parte del equipo abrió una disputa que ahora podría trasladarse al terreno legal.

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En el debate televisivo, se planteó que los $200 millones equivaldrían aproximadamente a 150 mil dólares. También se discutió si el reclamo podría prosperar o no, aunque el eje principal estaría puesto en el contrato firmado entre las partes.

La salida de Peña de Luzu ya había generado tensión pública, tanto por la forma en que se resolvió como por el impacto mediático del error cometido al aire. Desde entonces, el tema se instaló como uno de los conflictos más comentados dentro del mundo del streaming y el espectáculo.

Florencia Peña reclamaría la totalidad de su contrato tras ser desvinculada de Luzu.Florencia Peña reclamaría la totalidad de su contrato tras ser desvinculada de Luzu.

Por ahora, el reclamo no cerró el conflicto. Mientras el entorno de la actriz evalúa los pasos a seguir, Luzu TV intenta dejar atrás la polémica y reorganizar su programación después de una de las crisis más fuertes desde su crecimiento como canal de streaming.

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