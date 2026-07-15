Florencia Peña habló sobre el conflicto que protagonizó en Luzu luego de difundir una información falsa relacionada con la salud del padre de Lionel Messi. La actriz se refirió al episodio durante una entrevista con Moria Casán en el programa La mañana con Moria (eltrece).
Tras el escándalo en Luzu, Florencia Peña contó que volvió a terapia y comenzó a meditar
La actriz habló con Moria Casán sobre el conflicto que atravesó, su proceso personal y las decisiones que tomó luego del episodio que la dejó fuera del streaming.
El encuentro ocurrió en el Circo Rodas y significó su primera aparición pública después del episodio que derivó en su salida del streaming. “Pasó un mes y necesitaba meterme un poco para adentro. Me guardé en mi casa y empecé a meditar”, expresó Peña durante la charla.
Cómo buscó recuperar la calma
La actriz explicó que tomó el episodio como una oportunidad para reflexionar y enfocarse en su bienestar personal.
“Cuando algo pasa tan profundo viene a contarte algo. Necesitaba meterme para adentro”, sostuvo. Además, contó que retomó algunas prácticas para acompañar ese proceso y habló sobre la importancia de la meditación en su vida.
“Ahora estoy haciendo una meditación muy hermosa que habla del corazón y lo que irradia esa energía, pero yo tengo un mantra acá que es el Gayatri Mantra”, relató. También reveló que decidió volver a realizar terapia después de un tiempo. “Volví a terapia que hacía un tiempo que no hacía”, afirmó.
La relación con Marley
Durante la entrevista, Peña también habló sobre el acompañamiento que recibió de Marley, su compañero en el ciclo que fue levantado de Luzu.
Según contó, el conductor se comunicó con ella desde el comienzo del conflicto. “Él fue muy amoroso. Desde el día uno me llamó y me dijo ‘Flor cometiste un error, ya está, no pasa nada’”, relató.
Consultada por Moria sobre cómo enfrentó la situación, la actriz reconoció que vivió el momento desde un lugar sensible. “Soy vulnerable”, afirmó.
Posibles acuerdos tras su salida de Luzu
Peña también recordó sus declaraciones en Sálvese quien pueda (América), donde había hablado sobre Nicolás Occhiato y la posibilidad de acercar posiciones. “Tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro y Nico también, solo que no era el momento”, explicó.
Además, señaló que junto a sus abogados buscó resolver la situación sin profundizar el conflicto. “Mi intención, junto con Fer y con Juan, siempre fue acercar las partes”, indicó.
Ante la consulta sobre si esas conversaciones podían derivar en un acuerdo económico o en un posible regreso al streaming junto a Marley, respondió: “No sabemos, no sabemos. Estamos charlando”.
Por último, negó haber iniciado un reclamo judicial por dinero y aseguró que su intención no fue llevar el conflicto a esa instancia. “He perdonado cosas sin que nadie me haya pedido disculpas y me las banco”, concluyó.