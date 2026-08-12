"Ya nada va a ser igual"

"Gerson" y Daniela Batlle Casas anunciaron que tendrán su primer hijo con un emotivo y divertido video en redes

La popular pareja de influencers, que cautivó a millones de seguidores en TikTok con sus videos cotidianos y de viajes, confirmaron el embarazo a través de una original producción de carteles en el living de su hogar.