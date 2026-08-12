"Gerson" y Daniela Batlle Casas, la dupla de influencers que se convirtió en una revelación en redes sociales gracias a la exposición natural de su vida de pareja, dieron a conocer este miércoles 12 de agosto una noticia trascendental: van a ser padres por primera vez.
"Gerson" y Daniela Batlle Casas anunciaron que tendrán su primer hijo con un emotivo y divertido video en redes
La popular pareja de influencers, que cautivó a millones de seguidores en TikTok con sus videos cotidianos y de viajes, confirmaron el embarazo a través de una original producción de carteles en el living de su hogar.
La revelación se produjo mediante una serie de carteles manuscritos publicados en un video que se volvió viral en cuestión de minutos. Sentados en el living de su hogar sobre un puf, los creadores de contenido comenzaron la secuencia con una leyenda contundente: "¡¡Tenemos una noticia!!".
De forma progresiva y manteniendo la intriga, contaron a sus seguidores que guardaron el secreto durante varios meses y anticiparon con complacencia que, a partir de este momento, "ya nada va a ser igual" en la vida de ambos.
Fieles al tono humorístico con el que abordan la convivencia diaria, incluyeron guiños referidos a la futura crianza, destacando en una de las hojas la frase "más ruido... menos descanso".
El clímax del video llegó cuando mostraron un cartel que expresaba "Estamos esperando..." con una flecha dirigida hacia abajo, instante previo a fundirse en un beso frente a cámara. En el epígrafe de la publicación escribieron: "¿Ya descubrieron qué es? FELICES DE CONTARLES NUESTRA NOTICIA MÁS LINDA".
Del derecho y la industria al suceso digital
El anuncio del embarazo llega en el punto más alto de popularidad de la pareja, cuyo fenómeno comenzó a construirse a mediados de 2023 de manera totalmente orgánica. Daniela, que es abogada de profesión, debió tomar la decisión de abandonar el ejercicio formal en abril del año pasado debido a la alta demanda que le exigía la generación de contenidos y el trabajo con marcas.
Por su parte, "Gerson" se desempeña en un aserradero de madera, colabora en emprendimientos de forestación familiar y está vinculado a la firma Duravit.
El crecimiento del proyecto compartido demandó un aprendizaje en torno a los límites de la privacidad y el trabajo conjunto. La pareja reveló en su momento que atravesaron distintas etapas para amoldar la exigencia de la grabación diaria con la autenticidad de su vínculo y una economía compartida en la que equilibran los aportes según la actividad de cada uno. Pese a exponer buena parte de su rutina, viajes y cotidianidad, ambos remarcaron siempre la premisa de resguardar un núcleo de intimidad fuera del alcance de las pantallas.
Un camino de complicidad que se multiplica
Con millones de reproducciones acumuladas en plataformas como TikTok e Instagram, la historia de amor que se popularizó mostrando mimos, viajes por Europa y escenas hogareñas entra ahora en una etapa completamente nueva.
La comunidad de usuarios reaccionó de forma masiva celebrando el embarazo y enviando muestras de cariño hacia la pareja, que inicia la dulce espera manteniendo la frescura y la cercanía que los transformó en referentes del entretenimiento digital.