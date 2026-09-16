Yisela “Yipio” Pintos y Solange Abraham son las dos finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada. Este martes por la noche deberán compartir la casa junto a sus familiares, a pocas horas de la definición del reality.
Gran Hermano: cuándo es la final entre Yipio y Sol Abraham y qué gana la campeona
La definición se realizará este miércoles 16 de septiembre y contará con la participación de los familiares de las dos participantes que siguen en competencia.
La gran final se realizará este miércoles 16 de septiembre, mientras que el jueves 17 se llevará adelante la entrega de los premios correspondientes.
El tercer puesto
Este lunes 14 de septiembre, Charlotte Caniggia obtuvo el tercer lugar de la competencia y se convirtió en la última participante en abandonar la casa antes de la final.
De esta manera, Yipio y Solange quedaron como las dos concursantes que definirán quién se queda con el primer puesto de esta edición.
Cuánto dinero recibe cada finalista
La ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada recibirá $70 millones, además de una casa y el trofeo realizado por el reconocido orfebre Pallarols.
La participante que termine en segundo lugar obtendrá $20 millones y un inmueble, mientras que Charlotte Caniggia, que ya aseguró el tercer puesto, recibirá $10 millones.
El conflicto entre Yipio y Solange
La relación entre Yipio Pintos y Solange Abraham estuvo marcada por un conflicto que comenzó meses atrás, cuando ambas formaban parte de grupos diferentes dentro de la casa.
En ese momento, Carmiña Masi había protagonizado un enfrentamiento verbal con Jenny Mavinga, con expresiones señaladas como xenófobas. A partir de esa situación, la uruguaya tuvo un cruce con Sol y Cinzia, quienes habían salido en defensa de la participante paraguaya.
Mientras tanto, el grupo de la standupera se había ubicado del lado de Jenny Mavinga. Ese enfrentamiento marcó parte de la relación entre quienes ahora deberán disputar la gran final de la competencia.