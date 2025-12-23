Guido Süller encontró un nido de ratas en su placard: el video que desató polémica y pedidos de denuncia

Guido Süller transformó un susto doméstico en tendencia: al abrir el ropero de su habitación se encontró con un nido de ratas y decidió filmar todo, desde los gritos de sorpresa hasta el operativo improvisado para sacar lo que había allí.
El shock quedó grabado y el contenido encendió el debate. Usuarios lo acusan de maltrato animal.
En el video, el mediático acompaña la escena con una frase que terminó siendo el sello del episodio: “Dios. Esto parece un reality, pero no. Es la vida misma”, escribió al compartirlo en sus redes.
El momento más impactante llega cuando advierte que no era “una” intrusa sino un nido: “¡Hay un nido! Madre e hijos ¡Noo!”, se lo escucha decir mientras intenta despejar el mueble con una escoba y mover objetos acumulados.
Según se ve y se describe en los posteos, su pareja, Hernán Sanabria, aparece ayudando a correr zapatos y prendas apiladas, mientras la cámara enfoca a las crías y el desconcierto crece en el cuarto.
La publicación no tardó en explotar: se armó una grieta inmediata entre quienes lo cuestionaron por maltrato animal y quienes sostuvieron que actuó como cualquiera frente a un problema sanitario dentro de la casa; incluso hubo usuarios que amenazaron con denunciarle la cuenta.