Hallaron muerta en Dana Eden, la productora israelí de la serie "Teherán"
La cocreadora de la exitosa serie de espionaje fue encontrada sin vida este domingo en un hotel de Atenas, donde trabajaba en la nueva temporada. La policía griega investiga las causas del fallecimiento y, en principio, no habría indicios de intervención de terceros.
La productora israelí Dana Eden fue hallada muerta en una habitación de hotel en Atenas, donde se encontraba trabajando en la cuarta temporada de la serie Teherán. La noticia generó una fuerte conmoción en la industria audiovisual de Israel y en el circuito internacional, donde la ficción logró amplio reconocimiento.
Eden fue hallada muerta en una habitación de hotel en Atenas. Crédito: Reuters.
Hallazgo en plena producción
Eden, de 52 años, estaba en Grecia desde comienzos de mes supervisando el rodaje de los nuevos episodios. Según trascendió, fue encontrada sin vida luego de que familiares y allegados intentaran comunicarse con ella sin éxito. Personal del hotel alertó a las autoridades, que iniciaron de inmediato una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.
Fuentes policiales indicaron que, en una primera instancia, no se detectaron signos de violencia ni indicios de participación de terceros. No obstante, se ordenó la realización de una autopsia y el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento, además de la toma de testimonios al personal y a integrantes del equipo de producción que se encontraban en la ciudad.
Desde su entorno profesional señalaron que Eden estaba plenamente involucrada en el desarrollo creativo de la nueva temporada y que mantenía una agenda de trabajo activa. Las autoridades griegas continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar oficialmente la causa de muerte.
La compañía productora que Eden había fundado junto a su socia expresó su profundo pesar por la pérdida y pidió respeto por la privacidad de la familia en este momento de duelo. También se pronunciaron referentes de la televisión israelí y representantes del canal público que coproduce la serie, quienes destacaron su profesionalismo y su capacidad para impulsar proyectos de alcance global.
Eden junto al cast de la serie "Teherán". Crédito: Reuters.
El legado de una serie internacional
Teherán, un thriller centrado en el espionaje y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, se convirtió en un fenómeno internacional tras su estreno y fue distinguida con importantes premios, incluido un Emmy Internacional. La ficción abrió nuevas puertas para la producción televisiva israelí en plataformas globales y consolidó a Eden como una figura clave del sector.
Su trayectoria estuvo marcada por la apuesta a historias con fuerte impronta política y narrativa dinámica, características que posicionaron a la serie entre las producciones más vistas del género en los últimos años. Colegas y colaboradores la recuerdan como una impulsora del talento local con proyección internacional.
Mientras las autoridades griegas continúan con las pericias para esclarecer lo ocurrido, el mundo del entretenimiento lamenta la muerte de una creadora que dejó una huella significativa en la narrativa televisiva contemporánea.