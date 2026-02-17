Conmoción en el mundo audiovisual

Hallaron muerta en Dana Eden, la productora israelí de la serie "Teherán"

La cocreadora de la exitosa serie de espionaje fue encontrada sin vida este domingo en un hotel de Atenas, donde trabajaba en la nueva temporada. La policía griega investiga las causas del fallecimiento y, en principio, no habría indicios de intervención de terceros.