Harry Styles rindió homenaje a Liam Payne al cumplirse dos años de su muerte. Durante un recital en el Madison Square Garden de Nueva York, el cantante presentó por primera vez “What Is Enough”, una canción inédita que escribió en memoria de quien fuera su compañero en One Direction.
Harry Styles estrenó una canción inédita dedicada a Liam Payne en el Madison Square Garden
A dos años de la muerte del exintegrante de One Direction, el cantante compartió una balada cargada de emoción que compuso poco después de su partida y que hasta ahora no había presentado en público.
Antes de interpretar el tema, Styles se tomó un momento para hablar sobre la importancia de las personas que lo acompañaron a lo largo de su vida y su carrera. Sus palabras dieron paso a uno de los momentos más emotivos de la presentación.
El mensaje
Antes de comenzar a cantar, el artista hizo una pausa y agradeció a quienes fueron parte de su camino profesional y personal. “Hay tanta gente en mi vida, amigos y personas con las que trabajé, sin la cual no habría podido hacer esto”, expresó.
Luego recordó directamente a Payne, quien murió en octubre de 2024. “Hace dos años, perdí a uno de esos amigos. Es triste. Estoy seguro de que muchos de ustedes pasaron por algo similar. Espero que no”, dijo ante el público.
En ese mismo mensaje, Styles destacó la importancia de acompañarse mutuamente frente a las pérdidas y reconoció la influencia de las personas que dejaron una huella en su vida. “Se trata de cuidarnos los unos a los otros”, sostuvo.
Una canción atravesada por el dolor
Después de sus palabras, Styles interpretó por primera vez “What Is Enough”, una balada acústica en la que aborda el dolor de perder a alguien cercano. La letra incluye referencias al recuerdo de los amigos y a la dificultad de aceptar una ausencia.
Uno de los pasajes más conmovedores expresa: “La noche, con todo su amor. Simplemente no fue suficiente”. Más adelante, la canción evoca el dolor de despedir a un amigo y las reuniones que permanecen en la memoria.
De acuerdo con la revista People, el músico compuso el tema poco después de la muerte de Payne. Hasta esta presentación, la canción no había sido publicada oficialmente ni formaba parte de ninguno de sus álbumes.
El recuerdo de Liam Payne
La interpretación tuvo lugar en una fecha significativa para Styles y para los seguidores de One Direction, la banda que ambos integraron junto a Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik.
Aunque el cantante mantuvo la canción fuera de sus lanzamientos oficiales, decidió compartirla por primera vez en vivo en un contexto dedicado al recuerdo de su amigo. El homenaje combinó sus reflexiones personales con una composición que pone en palabras el duelo y el valor de los vínculos.
Con “What Is Enough”, Styles sumó un nuevo gesto de recuerdo hacia Payne y compartió con el público una canción que, hasta ese momento, había permanecido inédita.