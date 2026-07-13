Taylor Swift desembolsó alrededor de 160.000 dólares para cubrir los permisos policiales vinculados al operativo de seguridad de su boda con Travis Kelce, celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York.
Taylor Swift pagó 160 mil dólares por la seguridad de su boda con Travis Kelce
En las últimas horas se conocio que el operativo incluyó cortes de tránsito y un amplio despliegue de agentes en los alrededores del Madison Square Garden durante las celebraciones.
El dato fue confirmado por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien explicó que la cantante asumió el costo del permiso solicitado para el despliegue de seguridad que acompañó el evento.
Operativo especial
Durante una conferencia de prensa, Mamdani señaló que Swift "pagó ya el costo del permiso que fue presentado, que fue de unos 160.000 dólares para ese evento".
El operativo incluyó cortes de tránsito y una importante presencia policial en los alrededores del estadio de Manhattan, con el objetivo de garantizar la seguridad durante las celebraciones.
Estricta privacidad
La pareja realizó una cena previa el viernes 3 de julio con la presencia de unos 100 invitados. Al día siguiente se llevó adelante la ceremonia y la recepción, con una gran cantidad de figuras reconocidas entre los asistentes.
A pesar de la magnitud del evento y de realizarse en uno de los puntos más concurridos de Nueva York, la celebración se mantuvo bajo un fuerte esquema de privacidad.
Seguridad reforzada durante dos jornadas
El perímetro establecido por las autoridades afectó la circulación habitual en la zona del Madison Square Garden, ya que se restringió el paso de vehículos y peatones durante buena parte de los dos días de festejos.
Decenas de agentes policiales permanecieron desplegados en los alrededores del estadio para acompañar el operativo y controlar el acceso al área.