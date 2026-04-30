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Crecen los rumores

Tras 16 años juntos, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini estarían distanciados

La versión surgió en televisión y señala que atraviesan una crisis profunda sin terceros involucrados, tras dejar de mostrarse en público como lo hacían habitualmente.

Según contó Pepe Ochoa, la pareja atravesó una crisis que no pudo superar.Según contó Pepe Ochoa, la pareja atravesó una crisis que no pudo superar.
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Crecen las versiones de una posible separación entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, quienes llevan más de 16 años de relación y tienen dos hijos en común. Los rumores comenzaron a tomar fuerza en los últimos días, luego de que ambos fueran vistos asistiendo a distintos eventos por separado.

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El cambio en la exposición pública fue uno de los primeros indicios que llamó la atención. Durante años, ambos compartieron apariciones en el ámbito artístico, pero recientemente eso dejó de ocurrir. Según trascendió, “se los veía solos en eventos, algo raro porque siempre estaban juntos”, lo que encendió las alarmas sobre el estado del vínculo.

La versión que se filtró

La información fue difundida por Pepe Ochoa en el programa LAM, donde aseguró que la pareja atravesaba una crisis desde hace tiempo. “No hay nada puntual… se acabó el amor”, afirmó el panelista al referirse a la situación.

En esa misma línea, remarcó que la ruptura no estaría vinculada a terceros: “No hay terceros en discordia, sino una crisis que no pudieron superar”, explicó, descartando versiones de infidelidad.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se separaron tras 16 años en pareja.Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se separaron tras 16 años en pareja.

La decisión final

De acuerdo a lo señalado en el ciclo televisivo, el actor ya habría compartido la situación con su entorno cercano. “Él habló con dos personas amigas de la pareja, contó que estaban en una crisis, pero que no cree que esta vez puedan recomponer”, detallaron.

Por el momento, ninguno de los protagonistas se expresó públicamente, por lo que la información se mantiene en el plano de las versiones. Sin embargo, la reiteración de señales y los dichos difundidos refuerzan la idea de que la relación estaría atravesando un punto de quiebre.

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