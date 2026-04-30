En el mundo del espectáculo, algunas historias logran mantenerse bajo el radar de las cámaras durante décadas. Sin embargo, una confesión inesperada de Hernán Drago volvió a iluminar una amistad poco conocida pero profundamente estrecha: la que lo une, desde hace años, con la "reina de los bajitos".
Hernán Drago reveló que mantiene una relación con Xuxa
Durante una charla en el canal de streaming Bondi Live, el modelo dejó a todos boquiabiertos al confirmar que su vínculo con “la reina de los bajitos” trascendió el plano laboral.
Durante una charla en el canal de streaming Bondi Live, el modelo dejó a todos boquiabiertos al confirmar que su relación con Xuxa no solo fue laboral, sino que se convirtió en una parte esencial de su cotidianeidad y la de su familia.
“Es que es la madrina de mis hijos, o sea, sí”, reveló con naturalidad, confirmando un secreto que pocos conocían.
Una vida compartida entre aviones y confianza
La diva brasileña no fue una figura lejana para los hijos de Drago, Lola y Luka, sino una presencia constante en su crianza. Según relató el modelo, el intercambio entre Buenos Aires y Brasil era moneda corriente: “En esa época nosotros viajábamos mucho para allá… íbamos tres o cuatro veces por año a visitarla, y ella venía otro tanto acá”.
Lo más llamativo de su relato fue la logística para mantener la privacidad de una de las mujeres más famosas del continente. Drago recordó cómo lograba que la cantante pasara desapercibida en sus visitas al país: “Se ha quedado muchas veces en nuestra casa… yo la he ido a buscar a Ezeiza con un gorrito, ella así ‘hola, hola’, se subía al auto… y nunca nadie se enteró”.
Para Drago, el éxito de mantener este vínculo lejos de los flashes radicó en el respeto por la intimidad: “Cuando uno quiere, puede”, enfatizó, dejando en claro que el cariño genuino fue siempre más fuerte que la presión de la exposición pública.
Un afecto que cruzó fronteras (y pantallas)
Esta relación de confianza ya había tenido un guiño público en 2014, cuando Drago participó en el programa Tu cara me suena. En aquella oportunidad, el modelo tuvo el desafío de imitar a la propia Xuxa. Lejos de molestarse, la artista celebró la performance desde Brasil con humor y afecto, enviándole un video con consejos para que su versión fuera lo más fiel posible.
Aquel gesto, que en su momento pareció una simple gentileza profesional, cobra hoy un nuevo significado tras la confirmación de que Xuxa es, en realidad, un miembro más del círculo íntimo de los Drago. Una historia de afecto que, a pesar de los años y las fronteras, se mantiene intacta bajo el lema de la lealtad.