El presidente Javier Milei se sumó este domingo a la polémica que protagonizaron Santiago Maratea y Josefina “La China” Ansa durante la última emisión de PH: Podemos Hablar. El mandatario reposteó dos publicaciones de otros usuarios en su cuenta de X y añadió comentarios propios en los que respaldó al influencer y cuestionó lo ocurrido durante el programa conducido por Andy Kusnetzoff.
Milei salió a respaldar a Santiago Maratea tras su cruce con la China Ansa: qué publicó
El Presidente reposteó dos publicaciones en X vinculadas con el tenso intercambio entre el influencer y la periodista en PH. En ambas agregó comentarios propios y cuestionó el tratamiento de la prensa y la televisión.
La primera intervención llegó al compartir el comentario de una usuaria que había elogiado la respuesta de Maratea frente a las preguntas de la periodista. Sobre esa publicación, Milei escribió: “No más palabras Sr. Juez”, en una expresión de apoyo al influencer.
Horas después, el Presidente compartió otro posteo: esta vez, un video del periodista Marcelo Polino, quien se refirió a cómo se habría organizado la pregunta que Ansa le hizo a Maratea durante la grabación del ciclo.
Al republicar el contenido, Milei agregó: “GRAVÍSIMO. Aquí se cuenta como en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka”. En el mismo comentario sostuvo: “Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina y en especial para el caso del periodismo político”.
De esta manera, el mandatario trasladó la discusión televisiva al terreno político y sumó su propia interpretación sobre lo ocurrido, al cuestionar el tratamiento de los invitados en los programas de televisión y el trabajo del periodismo.
La pregunta que desató el enfrentamiento en PH
El episodio ocurrió durante el segmento “Frente a frente”, en el que los invitados deben hacerse preguntas entre sí. En ese momento, Ansa le planteó a Maratea qué le recriminaría si estuviera en el lugar de una persona que había donado dinero para alguna de sus colectas solidarias.
El influencer respondió que no encontraba motivos para cuestionarse porque, según sostuvo, siempre se habían cumplido los objetivos de las campañas. También dijo que se agradecería a sí mismo por el trabajo realizado.
La periodista insistió y mencionó puntualmente la colecta destinada a un refugio de perros, cuya historia, según planteó, había quedado inconclusa. Esa repregunta generó el enojo de Maratea, que cuestionó cuánto había investigado Ansa sobre el tema y le reprochó que utilizara información publicada en los medios.
El intercambio fue subiendo de tono. La periodista intentó aclarar que no estaba formulando una acusación, sino que buscaba profundizar en la respuesta. Sin embargo, el influencer continuó con sus cuestionamientos y sostuvo que se estaba poniendo en duda una iniciativa que, según su versión, había sido realizada de buena fe.
La intervención de Andy Kusnetzoff y la pausa en la grabación
Ante la tensión que se generó en el estudio, Kusnetzoff intervino para intentar frenar la discusión. La situación llegó a tal punto que la grabación se interrumpió durante unos 20 minutos.
Ansa se mostró angustiada por el intercambio y volvió a explicar que no había tenido intención de incomodar a Maratea. El conductor, por su parte, buscó que ambos pudieran cerrar el tema y continuar con el programa.
Más adelante, Kusnetzoff también hizo una reflexión sobre su propio desempeño como conductor y reconoció que no estaba seguro de haber podido manejar la situación de la mejor manera.
El fragmento se emitió el sábado por la noche y rápidamente generó repercusiones en las redes sociales. La intervención de Milei, a través de los dos posteos que decidió compartir y comentar, sumó un nuevo capítulo a la controversia, que pasó de un enfrentamiento televisivo a una discusión pública sobre el tratamiento periodístico y las posiciones políticas de sus protagonistas.