Un cruce que llegó a las redes

Milei salió a respaldar a Santiago Maratea tras su cruce con la China Ansa: qué publicó

El Presidente reposteó dos publicaciones en X vinculadas con el tenso intercambio entre el influencer y la periodista en PH. En ambas agregó comentarios propios y cuestionó el tratamiento de la prensa y la televisión.