Cómo ver en Argentina el regreso de Jimmy Kimmel a la TV tras la censura de Donald Trump

El polémico regreso de Jimmy Kimmel Live! a la televisión estadounidense está generando expectativa mundial, y los fans argentinos ya buscan cómo no perderse ni un segundo del show.
Después de una suspensión de seis días por comentarios sobre la política de Donald Trump y figuras públicas, con el recientemente asesinado Charlie Kirk, “Jimmy Kimmel Live!” volverá a emitirse este martes, y te contamos todo lo que necesitás saber para verlo en vivo desde Argentina.
El polémico regreso de Jimmy Kimmel Live! a la televisión estadounidense está generando expectativa mundial, y los fans argentinos ya buscan cómo no perderse ni un segundo del show.
Después de una suspensión de seis días provocada por la censura de Donald Trump a sus comentarios sobre la política y figuras públicas, el programa volverá a emitirse este martes, y te contamos todo lo que necesitás saber para verlo en vivo desde Argentina.
El show se transmite originalmente a las 11:35 p.m. hora del Este de EE.UU. (ET). Para los espectadores argentinos, esto significa que la emisión comenzará a las 12:35 a.m. del miércoles 24 de septiembre.
También hay varias opciones para no perderse el regreso de Kimmel:
Streaming en vivo: Servicios como DirecTV, Hulu + Live TV, Fubo y Sling TV permiten acceder al contenido en tiempo real desde cualquier lugar.
Sitio oficial de ABC: abc.com ofrece episodios completos y transmisiones en vivo, aunque algunos pueden estar georrestringidos.
YouTube: El canal oficial de Jimmy Kimmel Live! sube segmentos y resúmenes que permiten disfrutar de lo más destacado incluso si no podés ver el episodio completo en vivo.
La breve censura del programa estuvo relacionada con comentarios de Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk y Donald Trump y sus políticas, que fueron considerados controvertidos por algunas afiliadas de ABC, especialmente las de los grupos Nexstar y Sinclair. Estas estaciones locales decidieron no emitir el programa durante seis días, afectando a cerca del 25% de la audiencia estadounidense.
El jueves 11 de septiembre, antes de recibir a sus invitados -Sean Penn y Owen Cooper- la noche después del asesinato de Kirk, Kimmel abrió con este comentario:
“Gracias por unirnos a nosotros desde Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de nuestra nación amargamente dividida, donde, como el resto del país, todavía estamos tratando de envolver nuestras cabezas sobre el asesinato sin sentido del popular podcaster y activista conservador Charlie Kirk ayer, cuya muerte ha amplificado nuestra ira, nuestras diferencias”, dijo Kimmel.
“He visto muchas respuestas extraordinariamente viles a esto desde ambos lados del espectro político. Algunas personas están animando esto, que es algo que nunca entenderé”.
Kimmel luego hizo la transición a una descripción más amplia de la división política:
“Con todas estas cosas terribles sucediendo, se podría pensar que nuestro presidente al menos intentaría unirnos, pero no lo hizo. El presidente Obama sí. El presidente Biden lo hizo. Los presidentes Bush y Clinton lo hicieron”, dijo, mientras mostraba capturas de pantalla de las declaraciones de medios sociales de ex presidentes.
“El presidente Trump no lo hizo. En cambio, culpó a los demócratas por su retórica”.
Luego, Kimmel continuó con su comentario cómico habitual sobre Trump y otras figuras políticas.
El regreso del show marca no solo la vuelta a la programación habitual, sino también un fuerte mensaje sobre la independencia de los contenidos televisivos frente a presiones políticas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.