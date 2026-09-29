No se salva nadie

"Me sacaron los ahorros de toda la vida": estafaron a Jorge Martínez

El actor contó cómo los delincuentes lo contactaron, le sacaron datos bancarios y vaciaron sus cuentas. El relato incluye préstamos pedidos a su nombre, una supuesta cliente del mes y hasta videos falsos con inteligencia artificial y referencias a Lionel Messi.