Jorge Rial volvió a referirse públicamente a Marcelo Tinelli y realizó fuertes declaraciones sobre el vínculo que mantuvieron. El periodista acusó al conductor de haberlo traicionado y cuestionó su accionar durante una situación que también involucró a su hija, Morena Rial.
“Tiene un gen de traición”: la fuerte acusación de Jorge Rial contra Tinelli
El periodista recordó un episodio ocurrido en América TV tras su infarto y cuestionó el rol que, según su versión, tuvo el conductor en la exposición televisiva de su hija Morena.
El episodio al que hizo referencia ocurrió en 2023, cuando Morena participó de distintos programas de televisión y realizó declaraciones sobre su padre luego de que, según explicó en aquel momento, él dejara de ayudarla económicamente.
Las declaraciones de Jorge Rial
Durante una entrevista con SQP, de América, Rial apuntó directamente contra Tinelli y cuestionó su desempeño cuando era gerente de programación del canal.
“Marcelo tiene un gen de traición muy grande y lo sabe todo el ambiente. En este mismo canal, después de que yo tuve el infarto, llevaron a mi hija durante tres días a hablar barbaridades. Una chica que tiene problemas. Sin embargo, no dudaron en exponerla. Tinelli en ese momento era gerente de programación”, afirmó.
El periodista sostuvo que Tinelli no se comunicó con él para explicarle la situación y cuestionó la exposición televisiva de los conflictos familiares.
“Tinelli no tuvo ni la delicadeza de llamarme y al menos decirme: ‘Che, no puedo hacer nada’. Todo lo contrario: hacía una cosa y después decía: ‘Mátenlo a Rial’”, relató.
Su cuestionamiento por la participación de Morena
Rial también contó una situación que, según su versión, ocurrió en la redacción de América. De acuerdo con su relato, Tinelli habría reunido al personal y felicitado a Karina Mazzocco por los resultados de audiencia de su programa.
“Un día convocó a todos en la redacción de América, entró Karina Mazzocco y dijo: ‘Denle un aplauso, porque hizo unos números maravillosos’ y mandó a brindar por la explotación de mi hija”, sostuvo.
En ese contexto, el periodista aseguró que nunca intervino públicamente en cuestiones relacionadas con las hijas de Tinelli y cerró sus declaraciones con una crítica hacia el conductor.
“Yo nunca me metí con los problemas de sus hijas. Parece el buenito, la víctima, pero no lo es”, expresó.
Los rumores sobre una nueva relación
En las últimas semanas también trascendieron versiones sobre la vida sentimental de Jorge Rial. Según contó Fernanda Iglesias en Puro Show, el periodista habría iniciado un vínculo con Lucía Alsogaray.
Alsogaray es médica y está relacionada desde hace años con La Casa del Habano Argentina, emprendimiento que comparte con su madre, Blanca Alsogaray.
De acuerdo con lo relatado por Iglesias, Rial y Alsogaray ya se conocían antes de que surgieran los rumores de romance. La periodista señaló que el conductor la había entrevistado en enero, cuando ella participó de un programa de streaming, y que en ese encuentro habría surgido una buena conexión.