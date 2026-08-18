En medio de las versiones sobre la situación judicial de Morena Rial, Jorge Rial compartió una publicación en Instagram que llamó la atención de sus seguidores. El periodista se mostró junto a Amadeo, su nieto menor, y la imagen rápidamente generó comentarios por lo mucho que creció el niño.
Así está hoy Amadeo, el nieto menor de Jorge Rial: la foto que sorprendió a todos
El periodista compartió una imagen junto al hijo menor de Morena Rial y sus seguidores no tardaron en reaccionar al ver cuánto creció el pequeño.
El pequeño cumplirá dos años el próximo 6 de octubre y actualmente vive con su madre. Esto ocurre desde hace cinco meses, luego de que Morena obtuviera el beneficio de la prisión domiciliaria.
La foto de Jorge con su nieto
La postal compartida por el conductor mostró un momento familiar junto al hijo menor de Morena Rial. Los usuarios de Instagram no tardaron en reaccionar al ver el crecimiento de Amadeo, quien se convirtió en el protagonista de la publicación.
El niño es fruto de la relación entre Morena Rial y Matías Ogas, un joven cordobés vinculado al boxeo. Según se conoció, desde la detención de la influencer, Ogas dejó de mostrarse activamente en las redes sociales.
Morena, además, manifestó en distintas oportunidades que no quería tener contacto con él y aseguró que su hijo lleva el apellido Rial.
Cómo está el hijo mayor de Morena
Mientras tanto, Francesco Benicio, el hijo mayor de Morena, continúa viviendo en Córdoba junto a su padre, Facundo Ambrosioni, y su familia.
El niño, de siete años, comparte distintas actividades con su papá y mantiene una especial relación con el fútbol. Días atrás, celebró un campeonato con el club donde entrena y las imágenes del festejo despertaron numerosas reacciones en las redes sociales.
Además de sus actividades deportivas, Francesco comparte viajes y distintos momentos familiares junto a Ambrosioni y su esposa, Camila Triviño, quien próximamente tendrá un hijo.
El vínculo con su abuelo Jorge Rial
Francesco también mantiene contacto con su abuelo. A comienzos de este año, antes de viajar al Caribe mexicano junto a su padre y Camila Triviño, el niño pasó por Buenos Aires y compartió una tarde con Jorge Rial.
En aquella oportunidad disfrutaron de un momento juntos en la pileta, una escena que también quedó reflejada en las redes.
En julio de 2024, Morena Rial había explicado públicamente por qué Francesco vivía con su padre. Según contó entonces, las condiciones de su departamento no le permitían convivir cómodamente con el niño mientras reorganizaba su situación personal.
Poco después, su vida atravesó importantes cambios y el presente de sus dos hijos quedó atravesado por realidades familiares diferentes.