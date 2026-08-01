Morena Rial podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria luego de un operativo policial realizado esta semana en la vivienda donde permanece alojada. Según informaron en LAM, los agentes acudieron por una denuncia de ruidos molestos y encontraron a varias personas dentro del domicilio.
Morena Rial podría volver a la cárcel por presuntos incumplimientos de la prisión domiciliaria
La mediática deberá dar explicaciones en una audiencia luego de que la Policía encontrara a varias personas en la vivienda donde cumple la condena. Su entorno sigue con preocupación la decisión judicial.
La hija de Jorge Rial deberá presentarse el martes en una audiencia para explicar lo ocurrido. En el programa aseguraron que el episodio se sumaría a otros incumplimientos registrados desde que comenzó a cumplir la condena fuera de la cárcel.
Una reunión bajo investigación
De acuerdo con el periodista Pepe Ochoa, en el departamento había alrededor de 12 invitados entre amigas y amigos de la mediática cuando llegó la Policía.
El panelista sostuvo que Rial acumularía 13 incumplimientos y que la Justicia deberá analizar si conserva la prisión domiciliaria o regresa a una unidad penitenciaria. Hasta el momento no se conoció una resolución oficial.
El pedido de libertad condicional
Días atrás, su abogado Alejandro Cipolla había anticipado que buscaría obtener la libertad condicional para que la joven pudiera comenzar a trabajar fuera de la vivienda y retomar su actividad en redes sociales.
Ese beneficio había sido rechazado semanas atrás. Rial continúa cumpliendo la condena en el domicilio de su hermana Rocío, donde permanece junto a su hijo Amadeo.
Su paso por la cárcel
La mediática estuvo detenida durante seis meses en la Unidad 51 del penal de Magdalena, ubicada a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
A fines de marzo aceptó un juicio abreviado y fue condenada a tres años de prisión por su participación en una serie de robos cometidos bajo la modalidad conocida como “escruche”.
Durante su detención realizó tareas administrativas y colaboró en la biblioteca del establecimiento. La audiencia prevista para el martes definirá los pasos a seguir dentro del expediente.