La modelo María Susini sorprendió en las últimas horas a sus seguidores al compartir una cuidada producción fotográfica en ropa interior a través de sus redes sociales. La publicación no solo desató una catarata de elogios por parte de sus admiradores, sino que sumó un ingrediente especial: un llamativo y cariñoso gesto de Facundo Arana en la sección de comentarios, una señal que reafirma el buen momento que atraviesa la pareja luego de haber superado un distanciamiento el año pasado.
El llamativo gesto de Facundo Arana tras la sensual producción de fotos de María Susini
El actor reaccionó públicamente al ver las imágenes en ropa interior de la modelo y madre de sus tres hijos, consolidando las señales de reconciliación tras la reciente crisis de pareja.
La producción que encendió las redes
A sus 49 años, la modelo oriunda de Gualeguay volvió a cautivar a su público con una sesión fotográfica sobre una cama, en imágenes en blanco y negro que resaltaron su vigencia y frescura. En pocos minutos, la publicación acumuló miles de interacciones y comentarios que destacaron tanto su figura como su calidez humana en la vida cotidiana.
Sin embargo, el detalle que verdaderamente capturó la atención de la farándula fue la interacción de Facundo Arana. El actor reaccionó dejando cinco emojis de fuego en el posteo y, además, decidió compartir la publicación en sus propias historias de Instagram, gesto celebrado por los seguidores de ambos como una muestra de admiración, complicidad y reconciliación consolidada.
Un camino de reencuentro tras la tormenta
El intercambio público cobra un significado particular en el contexto de la relación. Luego de casi dos décadas juntos y tres hijos en común, la pareja había atravesado una crisis durante el año pasado que derivó en fuertes rumores de separación.
En declaraciones recientes vertidas en el espacio Ola Stream, Arana se refirió abiertamente a la reconstrucción del vínculo familiar y al proceso de madurez por el que atravesaron:
"Estoy transitando un momento muy feliz porque me encuentro y me reencuentro con mi familia después de toda la crianza de mis hijos y después de un matrimonio de muchos años. Las cosas cambiaron el año pasado y ahora estamos viendo de reencauzar todo. Nos vimos, nos queremos todos, nos conocemos y le damos para adelante", sostuvo el actor.
Vigencia y madurez
Con una trayectoria mediática que comenzó a los 15 años y abarca modelos de alta costura, televisión y conducción, Susini mantiene una sólida vigencia en los medios nacionales. Por su parte, la actitud de Arana en redes sociales ratifica que la pareja avanza a paso firme en esta nueva etapa, dejando atrás los momentos difíciles y compartiendo públicamente la complicidad que los une.