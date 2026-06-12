Facundo Arana y María Susini decidieron reanudar su relación afectiva. La pareja, que acumula 19 años de historia y tiene tres hijos en común (India, Yaco y Moro), determinó dar marcha atrás con la separación que se había formalizado a mediados de enero de este año.
Facundo Arana y María Susini retomaron su relación tras cinco meses separados
El actor y la exmodelo decidieron reanudar su vínculo luego de 19 años de convivencia y tres hijos en común. Los detalles sobre el acercamiento de la pareja.
La información sobre la reconciliación fue difundida en el programa televisivo LAM (América TV) por el panelista Pepe Ochoa, quien manifestó haber obtenido los datos directamente a través de una comunicación con el actor. Según lo expuesto en el ciclo de espectáculos, la pareja logró superar una crisis estructural que se extendía desde el año anterior.
Los motivos del acercamiento
De acuerdo con las declaraciones brindadas en el programa, la determinación de tomar distancia a principios de año había sido planteada por la exmodelo con el propósito de evaluar la continuidad del vínculo. No obstante, se señaló que el actor manifestó desde el principio su intención de mantener la unidad familiar.
La interacción constante motivada por la crianza de sus hijos adolescentes y diversas situaciones familiares compartidas durante estos meses propiciaron un nuevo acercamiento entre ambos. Tras este período de distanciamiento, Susini prestó su conformidad para dejar sin efecto la separación y retomar la convivencia.
Antecedentes públicos y perfil bajo
Durante los meses en que permanecieron separados, Arana y Susini mantuvieron una relación de colaboración. Poco después de trascender la ruptura en los medios de comunicación, ambos compartieron una jornada de filmación en la ciudad de Mar del Plata para una campaña publicitaria de una empresa automotriz.
Posteriormente a esa aparición pública, la pareja optó por restringir sus declaraciones y apariciones en los medios para resolver la situación familiar en el ámbito privado.
Cronología de la relación
El vínculo entre el actor y la exmodelo se inició en el año 2007. Se conocieron en una reunión social un año después de que Arana finalizara su relación con la actriz Isabel Macedo. En el año 2008 nació su primera hija, India, y en octubre de 2009 nacieron los mellizos Yaco y Moro.
Tras una propuesta de matrimonio efectuada en la zona del Monte Everest, la pareja contrajo matrimonio por civil el 20 de diciembre de 2012 y celebró la boda religiosa dos días después en el partido de Tigre.