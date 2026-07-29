Morena Rial retomó la representación legal de Alejandro Cipolla, quien confirmó que volverá a defender a la joven y que ya comenzó a realizar gestiones vinculadas a su situación judicial.
Bajo prisión domiciliaria, Morena Rial gestiona permisos para trabajar como influencer
La joven recibió una pena de tres años y busca avanzar con nuevas actividades laborales mientras espera definiciones judiciales sobre los pedidos realizados para su nueva etapa.
El abogado aseguró que trabajará para garantizar sus derechos y señaló que la causa actualmente se encuentra sin avances. Además, adelantó que buscará que Morena pueda acceder a nuevas actividades mientras cumple las condiciones impuestas por la Justicia.
Los pedidos del abogado
Cipolla explicó que mantuvo una reunión con Morena para comenzar a gestionar posibles salidas laborales, una medida que, según indicó, podría ayudar a mejorar su situación personal.
"Estuve con Morena para ver si empezamos con salidas laborales. Eso empezaría a mejorar su vida, estar en la calle y trabajar", sostuvo el abogado. También confirmó que solicitó autorización para que la joven pueda utilizar nuevamente sus redes sociales con fines laborales y desarrollarse como influencer.
Semanas atrás, Morena había quedado en el centro de la polémica por promocionar un casino online, una actividad que fue cuestionada por su legalidad. Antes de su detención, también había realizado distintas apariciones laborales vinculadas a otros rubros.
Su situación judicial
La Justicia había rechazado un pedido de libertad condicional para Morena Rial, aunque la joven continúa buscando alternativas dentro del marco legal vigente.
A fines de marzo, Morena aceptó un juicio abreviado y recibió una condena de tres años de prisión por su participación en una serie de robos bajo la modalidad conocida como "escruche".
La joven permaneció seis meses detenida en la Unidad 51 del penal de Magdalena, ubicada a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, antes de acceder al régimen de prisión domiciliaria.
Durante su estadía en el penal, según trascendió, realizó tareas administrativas y colaboró en la biblioteca del establecimiento. También utilizó su tiempo para mantenerse comunicada y llegó a crear una cuenta de Instagram.
El posible reencuentro con su hijo
Además de las gestiones vinculadas a su actividad laboral, Morena Rial estaría próxima a reencontrarse con su hijo mayor, Francesco Benicio, quien actualmente se encuentra en Córdoba junto a la familia paterna.
El regreso de Cipolla a su defensa abre una nueva etapa para la joven, mientras su equipo legal continúa realizando pedidos para modificar las condiciones de su situación actual y avanzar en distintas alternativas dentro de la causa.