A un mes y medio del episodio que protagonizó con su expareja, Juana Tinelli volvió a llamar la atención de sus familiares y seguidores con una noticia que nada tiene que ver con aquella polémica.
Marcelo Tinelli fue sorprendido por Juana tras el escándalo que sacudió a la familia
Después de semanas de exposición mediática, la joven compartió una novedad inesperada que generó sorpresa entre sus seguidores y allegados.
La joven influencer presentó oficialmente a un nuevo integrante de su familia: un perro al que llamó Diavlo. Uno de los más entusiasmados con la llegada de la mascota fue su padre, Marcelo Tinelli.
“Hoy conocimos al tío (Fran Tinelli) y al abuelo”, escribió Juana en Instagram junto a una fotografía del cachorro.
El nuevo integrante de la familia Tinelli
La llegada de Diavlo se suma a la presencia de Bruna, una Golden que ya acompañaba a Juana y que ocupa un lugar importante en su vida cotidiana.
La familia Tinelli mantiene desde hace años un vínculo cercano con los animales y suele compartir en redes sociales distintos momentos junto a sus mascotas.
Con la incorporación de Diavlo, Juana volvió a mostrar una faceta más personal en sus redes, alejada de la exposición que tuvo semanas atrás a raíz del conflicto con su exnovio.
La reflexión sobre la salud mental
Después del episodio ocurrido en un boliche, la influencer había utilizado sus redes sociales para realizar una contundente reflexión sobre la manera en que se abordaron públicamente cuestiones relacionadas con su salud emocional.
“No es material de entretenimiento, ni de chimento, ni de diagnóstico público. No se puede hablar de la salud emocional de una persona con tanta liviandad, con tanta impunidad y con tanta crueldad, como si detrás no hubiera una vida real”, había expresado.
De esta manera, Juana cuestionó la exposición de aspectos vinculados con la salud mental y pidió evitar interpretaciones o diagnósticos realizados públicamente.
Qué pasó entre Juana y su exnovio
El episodio que puso a la joven en el centro de la atención ocurrió a comienzos de junio en un boliche de Costanera Norte. Juana denunció a su entonces expareja, Bautista Cuiña, por un supuesto episodio de violencia de género.
Según la información difundida en ese momento, ambos habían protagonizado una discusión a los gritos dentro del establecimiento.
Después del incidente, Juana se retiró del lugar acompañada por sus amigos y por su chofer, quien también cumplía funciones como custodio. Antes de subir al vehículo, señaló ante efectivos policiales que el hombre al que había denunciado permanecía dentro del boliche.
Sin embargo, los agentes no lograron encontrarlo en el lugar.
Quién es Bautista Cuiña
Bautista Cuiña, señalado como el exnovio de Juana, es hijo de un empresario y propietario de una reconocida cadena de electrodomésticos. Además, estudia Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano.
La relación entre ambos había trascendido públicamente en septiembre del año pasado. Dos meses después, en noviembre, comenzó a conocerse que la pareja ya no continuaba junta.
Mientras el episodio ocurrido en el boliche quedó bajo la atención pública, Juana continuó compartiendo aspectos de su vida personal en redes sociales. La presentación de Diavlo representa ahora una nueva etapa en sus publicaciones, esta vez centrada en la llegada de una mascota a su familia.