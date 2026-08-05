Luego de semanas de especulaciones y tras haber anunciado su separación hace unos meses, el conductor argentino Marcelo Tinelli y la modelo peruana Milett Figueroa volvieron a mostrarse juntos y enamorados. Un distendido almuerzo en un reconocido restaurante de la capital peruana sirvió como escenario para la confirmación oficial del reconciliación.
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su reconciliación con una postal en Lima
Tras anunciar su separación hace unos meses, la pareja sorprendió a sus seguidores al mostrarse nuevamente juntos y sonrientes desde un exclusivo restaurante en Barranco.
Una selfie que despejó todas las dudas
Las versiones sobre un acercamiento venían cobrando fuerza en el ámbito mediático durante las últimas semanas, pero faltaba la prueba contundente. La confirmación llegó de mano propia a través de las redes sociales, cuando Tinelli compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a la bailarina en un emblemático local gastronómico de Lima. La postal estuvo acompañada por el emoticón de un corazón en llamas y la etiqueta al usuario de Figueroa, dejando en claro el firme reinicio de la pareja.
La cita tuvo lugar en Canta Rana, un conocido restaurante del bohemio barrio de Barranco, caracterizado por su propuesta culinaria que fusiona sabores peruanos y argentinos. Figueroa publicó imágenes disfrutando de un clásico ceviche fresco adornado con maíz cancha y palta, registros que luego el propio animador replicó en sus redes. Desde la cuenta oficial del establecimiento —por donde han pasado personalidades de la talla de Robert De Niro y Sharon Stone— celebraron la presencia de los protagonistas definiéndolos como una “dupla de infarto” y compartiendo una fotografía donde se los ve sonrientes y vestidos de blanco.
El antecedente del distanciamiento
El vínculo sentimental entre el conductor y la modelo comenzó a finales del 2023 durante la emisión del certamen Bailando. Sin embargo, la pareja enfrentó un impasse que se hizo público el pasado mes de abril, cuando ambos confirmaron en distintos programas televisivos que habían decidido tomar caminos separados en buenos términos. Tras cuatro meses de reserva y distanciamiento mediático, los gestos de afecto mutuo y la escapada compartida en suelo peruano ponen fin a las especulaciones sobre su continuidad.
Con esta reaparición pública en Perú, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sellaron el fin de las dudas de sus seguidores e iniciaron una nueva etapa en su relación, demostrando que la complicidad y el afecto continúan intactos tras el impase estival.