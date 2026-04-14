Milett Figueroa confirmó públicamente su separación de Marcelo Tinelli y cerró así un ciclo marcado por rumores, especulaciones y mensajes enigmáticos. La modelo peruana habló con un programa de su país y fue directa al referirse al vínculo con el conductor argentino: la relación, dijo, terminó.
Milett Figueroa puso fin a los rumores y confirmó su separación de Marcelo Tinelli
Después de semanas de versiones cruzadas y señales ambiguas en redes sociales, la modelo peruana confirmó que su relación con el conductor llegó a su fin. Y aseguró que la decisión fue tomada a fines de marzo y pidió que se respete su postura.
Sus declaraciones pusieron punto final a las versiones que venían circulando desde hacía semanas sobre una posible crisis. Sin rodeos, Figueroa sostuvo que ya no está en pareja y remarcó que la decisión fue tomada a fines de marzo, mucho antes de que el tema explotara otra vez en medios y redes.
“Yo espero que lo puedan respetar, se terminó la relación”, lanzó, con tono firme, cuando le preguntaron de manera puntual por Marcelo Tinelli. Lejos de dejar margen para nuevas interpretaciones, reforzó su postura al asegurar que se encuentra tranquila y convencida de haber dado el paso correcto.
La confirmación llegó luego de que una cronista le consultara por una publicación del conductor en la que hablaba de una “nueva etapa” en su vida. La frase, que había despertado nuevas sospechas sobre el estado del vínculo, terminó funcionando como disparador para que Milett blanqueara el final de la historia.
“Yo tomé la decisión de terminar mi relación a finales de marzo. Estoy soltera”, dijo la modelo. Con esa frase no solo oficializó la ruptura, sino que también buscó ponerle un límite a las lecturas ajenas sobre una relación que, desde su inicio, estuvo bajo la lupa.
En ese sentido, también expresó su fastidio por la cantidad de rumores que circularon en el último tiempo. Según planteó, está cansada de las especulaciones y de las versiones que, a su entender, deformaron lo que realmente ocurría en su vida personal. Por eso eligió hablar, aunque sin entrar en detalles sobre los motivos de la separación.
“Soy transparente y no tengo que esconderme de nada ni de nadie. No hay que mentir sobre la gente ni difamar”, afirmó. Con esa definición, Milett Figueroa buscó cerrar el tema con un mensaje claro, sin escándalo, pero con una contundencia que esta vez no dejó lugar para dobles lecturas.