“Estoy soltera”

Milett Figueroa puso fin a los rumores y confirmó su separación de Marcelo Tinelli

Después de semanas de versiones cruzadas y señales ambiguas en redes sociales, la modelo peruana confirmó que su relación con el conductor llegó a su fin. Y aseguró que la decisión fue tomada a fines de marzo y pidió que se respete su postura.