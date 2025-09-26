"Ya veníamos con algunos problemas": se separaron Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli confirmó en las últimas horas su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación. El conductor eligió su propio programa de streaming, "Estamos de paso" (Carnaval Stream), para dar la noticia y poner fin a las especulaciones sobre la crisis que atravesaba la pareja.
Luego del programa habló con los periodistas presentes: "Estoy bien por un lado y por el otro lado estoy triste porque fueron dos años hermosos de relación. Ya veníamos con algunos inconvenientes, algunos problemas, pero no es nada que creía que fuera importante. Pero bueno, hay cosas que me parecen importantes y en este momento no pueden continuar".
Tinelli remarcó que la decisión se tomó ese mismo día, desmintiendo rumores anteriores sobre una ruptura.
"Fue hoy. He hablado con ella hoy, pero bueno, las cosas pasan así y es mejor decirlo yo en mi programa, no estar alargando algo con un comunicado frío", explicó.
También aseguró que, pese a los proyectos que compartían, optaron por tener buen vínculo: "Realmente tenemos ganas de estar juntos, tenemos ganas de compartir un montón de cosas juntos, hasta el proyecto laboral en el que ahora vamos a comenzar".
Respecto de los sentimientos, el conductor de "ShowMatch" admitió que atraviesa un proceso doloroso: "No es un momento lindo para mí, pero bueno... este es un momento doloroso para ambos y hay que aceptarlo de esa manera. En la vida uno ha tenido procesos y todas las cosas creo que en algún momento se terminan más allá de que uno las ve como que van a continuar durante toda la vida".
En paralelo, Milett también habló con la periodista Karina Iavícoli y sostuvo que "la decisión fue mutua". Aunque evitó responder si hubo terceros en discordia, la actriz cerró el tema con un mensaje contundente: "Estamos bien, cerramos esta historia con mucho amor, no tengo nada más que decir".
