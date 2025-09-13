La familia Badía llevó a la Justicia a Marcelo Tinelli por incumplimiento de contrato

Marcelo Tinelli enfrenta una nueva denuncia penal vinculada a compromisos comerciales incumplidos. La presentación fue realizada por la empresa Recordvisión S.A., proveedora de la técnica del Bailando 2023, que lo acusa de no haber saldado una deuda millonaria.
La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N.°16 de la Ciudad de Buenos Aires bajo el número CCC 43413/2025. Según consta en la denuncia, la deuda persiste a pesar de los intentos de negociación y de la documentación que acredita la obligación de pago.
La deuda que originó el conflicto
Para la realización del Bailando 2023, la productora La Flia, propiedad de Tinelli, contrató a Recordvisión para la provisión de cámaras, sonido, luces, control de aire y demás equipamiento técnico. Aunque se firmó contrato y se establecieron plazos de pago, el monto acordado no fue abonado.
Las conversaciones para resolver la situación se prolongaron durante meses sin resultados concretos. La falta de respuesta llevó finalmente a la presentación de la denuncia judicial.
Carlos Ramón Badía presentó una demanda en la Justicia porteña.
La figura de Badía
El presidente de Recordvisión es Carlos Ramón Badía, hermano del recordado locutor y conductor Juan Alberto Badía, a quien Tinelli ha señalado en reiteradas ocasiones como una figura clave en el inicio de su carrera televisiva. Incluso, el conductor homenajeó a su mentor al ponerle su nombre a las oficinas de Ideas del Sur.
Este antecedente le otorga al caso una carga simbólica, ya que la denuncia involucra directamente a la familia de quien fue uno de los principales referentes en la trayectoria de Tinelli.
Más demandas contra La Flia
La denuncia presentada por Recordvisión se suma a otros reclamos que atraviesa la productora. En los últimos años, La Flia ha enfrentado juicios por falta de pago de salarios a artistas y técnicos. La Asociación Argentina de Actores expuso públicamente las deudas del último Bailando, mientras que figuras como Florencia Peña y Luisa Albinoni denunciaron dificultades para cobrar.
Florencia Peña fue una de la figuras que reclamó dinero a Marcelo Tinelli.
El nuevo proceso judicial abre un capítulo más en los conflictos económicos y legales que rodean a Tinelli y su productora, sumando presión a un escenario ya complejo.
