Tras su reciente separación y en busca de un espacio para el cuidado personal integral, la empresaria textil y ex primera dama Juliana Awada se instaló en Clinique La Prairie, una histórica y ultraexclusiva institución médica a orillas del lago Lemán, en Suiza. En este refugio elegido por personalidades de la política, el deporte y el espectáculo internacional, Awada lleva adelante un programa enfocado en la medicina preventiva, la revitalización celular y la longevidad.
Cómo es la exclusiva clínica de "bienestar" donde está internada Juliana Awada en Suiza
La ex primera dama Juliana Awada busca bienestar en un famoso centro de salud exclusivo. La noticia trascendió luego de que Willie Carballo, referente y pionero en la difusión de propuestas vinculadas al wellness y la longevidad, compartiera en sus redes sociales imágenes junto a la empresaria en las instalaciones suizas.
Una escapada enfocada en la longevidad y la salud integral
A meses de haber confirmado el fin de su relación con el expresidente Mauricio Macri, Juliana Awada volvió a captar la atención pública tras conocerse su estadía en uno de los centros de salud y rejuvenecimiento más codiciados de Europa. La noticia trascendió luego de que Willie Carballo, referente y pionero en la difusión de propuestas vinculadas al wellness y la longevidad, compartiera en sus redes sociales imágenes junto a la empresaria en las instalaciones suizas.
Apasionada por los hábitos saludables, el contacto con la naturaleza y la nutrición consciente, la ex primera dama decidió hacer una pausa en la escena mediática local para acceder a un tratamiento personalizado orientada al bienestar a largo plazo.
Qué es y cómo funciona Clinique La Prairie
Fundada en 1931 en Clarens-Montreux por el médico suizo Paul Niehans —reconocido por sus investigaciones iniciales en terapia celular—, Clinique La Prairie se convirtió a lo largo de los años en una referencia internacional que combina la medicina de vanguardia con la hotelería de lujo y máxima privacidad.
La propuesta del centro se organiza en cuatro pilares fundamentales:
- Conocimiento médico: evaluaciones exhaustivas a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por más de 50 médicos especialistas.
- Nutrición avanzada: planes alimentarios diseñados a la medida de los requerimientos metabólicos de cada paciente.
- Bienestar y relajación: tratamientos orientados a reducir el estrés corporal y restablecer el equilibrio mental.
- Movimiento: actividad física dirigida para optimizar la vitalidad y la resistencia muscular.
El refugio elegido por personalidades globales
La llegada de Awada a la institución helvética se suma a una lista de concurrencia célebre que incluye a varias figuras argentinas. En distintas oportunidades, Susana Giménez, Mirtha Legrand y Diego Maradona recurrieron a sus programas de revitalización.
En el plano internacional, la nómina de huéspedes de Clinique La Prairie abarca desde estrellas de la música y del cine como Michael Jackson, Mick Jagger, Angelina Jolie, Sharon Stone y Robert Redford, hasta leyendas doradas de Hollywood como Marlene Dietrich, Frank Sinatra y Alain Delon.
En un entorno rodeado por los Alpes suizos y el lago Lemán, Juliana Awada transita este período de cambio personal apostando al autocuidado y a la salud preventiva, reafirmando el estilo de vida pleno y natural que promueve desde hace años.