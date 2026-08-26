Clinique La Prairie

Cómo es la exclusiva clínica de "bienestar" donde está internada Juliana Awada en Suiza

La ex primera dama Juliana Awada busca bienestar en un famoso centro de salud exclusivo. La noticia trascendió luego de que Willie Carballo, referente y pionero en la difusión de propuestas vinculadas al wellness y la longevidad, compartiera en sus redes sociales imágenes junto a la empresaria en las instalaciones suizas.