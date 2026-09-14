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Tras siete años de relación

Julián Weich y Jennifer De La Rosa se casaron en secreto

El presentador televisivo le dio el "sí, quiero" a Jenn. Para mayor sorpresa, los invitados a la ceremonia íntima pensaban que asistían a un cumpleaños. Cómo nació la historia de amor del conductor con Jenn, su pareja 18 años menor.

Pasaron por el civil y celebraron su unión con una ceremonia íntima.Pasaron por el civil y celebraron su unión con una ceremonia íntima.
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Julián Weich y Jennifer De La Rosa se casaron este viernes 11 de septiembre, luego de siete años de relación. El conductor y su novia mexicana, que se dedica a la gastronomía y es 18 años menor que él, pasaron por el civil y celebraron la unión en matrimonio con una ceremonia íntima. Según trascendió, los invitados llegaron al lugar creyendo que asistían a un cumpleaños.

La sorpresa de los invitados

La boda en secreto trascendió gracias a que Asato San, emprendedor gastronómico, difundió en su cuenta de Instagram el momento del brindis luego de que el flamante matrimonio haya dado el "sí, quiero".

La boda en secreto trascendió gracias a que Asato San difundió en su cuenta de Instagram el momento del brindis.La boda trascendió gracias a que Asato San difundió en su cuenta de Instagram el momento del brindis.

"Fuimos inocentemente pensando que era un simple cumpleaños, llegamos un poquito tarde (¡cuándo no!) y nos encontramos con la jueza casándolos en vivo y en directo. No entendíamos nada, quedamos en shock total, pero qué hermosa locura. Un momento increíble, rodeados de gente hermosa y pura buena vibra. ¡Muchísimas felicidades para Julián y Jenn! Que sean extraordinariamente felices. Gracias por hacernos parte de este momento", escribió el empresario.

La reunión íntima contó con la presencia de los familiares y amigos más cercanos de Julián Weich y Jennifer, quienes acompañaron a los recién casados en este momento tan especial. Entre los invitados estuvo Momo, uno de los hijos del conductor que vive en Córdoba.

Después de la ceremonia, los recién casados compartieron una comida especial. La propuesta gastronómica estuvo a cargo de Tomate, con una carta desarrollada por el chef Facundo Berti y una barra dirigida por el bar manager Agustín Giuliani.

Después de la ceremonia, los recién casados compartieron una comida especial.Después de la ceremonia, los recién casados compartieron una comida especial.

Para garantizar la privacidad de la celebración, la sede de Palermo Soho cerró sus puertas a las 18 horas. El menú estuvo inspirado en la cocina de estación con influencias mediterráneas que caracteriza al restaurante, con unos ñoquis de batata como plato principal y una selección de preparaciones pensadas especialmente para acompañar el festejo.

La historia de amor de Julián Weich y Jennifer

El vínculo entre Julián y Jenn nació hace siete años y, desde el primer momento, ambos optaron por mantener su vida privada lejos de la exposición mediática.

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En una entrevista con La Nación publicada en 2024, el conductor contó cómo fue el primer encuentro: "Nos conocimos en una fiesta, charlamos, nos dimos cuenta de que a los dos nos gustaba el buceo y así se fue dando".

Con el tiempo, la relación se consolidó con un bajo perfil en los medios. Julián Weich y Jennifer compartieron viajes, practicaron juntos buceo y avanzaron hacia una convivencia. Hoy, son un feliz matrimonio que dio un paso clave en su historia de amor.

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Cine Series Televisión
México
Córdoba

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