Revés para Skims

Las fuertes críticas en TikTok obligaron a Kim Kardashian a devolver el dinero de su calendario de adviento

Los compradores pagaron 148 dólares por un producto que prometía "doce días de sorpresas", pero se encontraron con llaveros y bandas elásticas para el pelo. Ante la viralización de videos de descontento, la firma anunció reembolsos totales o créditos en tienda.