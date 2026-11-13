Skims, la reconocida firma de indumentaria y accesorios cofundada por Kim Kardashian, debió salir a ofrecer reembolsos totales o créditos en tienda a sus clientes luego de que su calendario de adviento desatara una fuerte ola de indignación en las redes sociales.
Las fuertes críticas en TikTok obligaron a Kim Kardashian a devolver el dinero de su calendario de adviento
Los compradores pagaron 148 dólares por un producto que prometía "doce días de sorpresas", pero se encontraron con llaveros y bandas elásticas para el pelo. Ante la viralización de videos de descontento, la firma anunció reembolsos totales o créditos en tienda.
El producto, comercializado a un valor de 148 dólares, fue duramente cuestionado por los compradores al considerar que los artículos incluidos no justificaban en absoluto su elevado precio.
A través de un comunicado difundido a distintos medios, un portavoz de la compañía reconoció que "para algunos, el calendario no cumplió con las expectativas" y aseguró que la empresa "se comunicó personalmente con cada cliente" para gestionar la devolución íntegra del dinero o un crédito aplicable a otros productos de la marca.
Llaveros y colitas de pelo por casi 150 dólares
Presentado como una caja de regalo de temporada con "doce días de sorpresas divertidas" y "favoritos del día a día", el lanzamiento prometía artículos exclusivos de la firma. Sin embargo, al abrir las compartimentos, los usuarios encontraron cuatro llaveros, bandas elásticas para el cabello, horquillas y un muñeco blando con el logotipo de Skims.
La reacción en plataformas como TikTok fue inmediata y masiva. Decenas de creadores de contenido compartieron videos de unboxing exponiendo su decepción con humor e ironía:
"Esto me está empezando a enojar. Los puedo conseguir en Dollar Tree", cuestionó un usuario en referencia a las populares tiendas estadounidenses de productos a bajo costo.
Otro comprador lo definió directamente como "el peor calendario de adviento que jamás haya existido".
Entre las comparaciones más virales, distintos internautas bromearon señalando que los artículos parecían objetos que "mi gato recoge por la casa" o "un montón de cosas que Kim Kardashian estaba vaciando de su mesita de noche".
Incluso varios usuarios publicaron parodias limpiando los almohadones de sus propios sillones y asegurando haber "creado accidentalmente" la edición especial de la marca, cerrando sus reseñas con una advertencia contundente: "No gasten su dinero en esto". Pese al escándalo, el stock inicial se agotó en el sitio web oficial de la empresa.
El fenómeno del "unboxing" y el valor real
El episodio vuelve a poner bajo la lupa la tendencia de las marcas de lujo y moda de lanzar calendarios de adviento de edición limitada impulsados por la viralidad en redes sociales.
Especialistas en comercio minorista advierten que, si bien el formato es una herramienta atractiva para fidelizar clientes, la exposición inmediata del unboxing castiga severamente cuando el contenido no está a la altura de la inversión.
Desde firmas de investigación de mercado como Ipsos y consultoras como Mintel coinciden en que los consumidores están dispuestos a pagar cifras elevadas por este tipo de productos siempre que exista una garantía de valor real —como ocurre con tiendas departamentales que detallan que el contenido supera ampliamente el costo de venta—, algo que en esta oportunidad terminó jugándole en contra al imperio valuado en 5.000 millones de dólares de Kardashian.