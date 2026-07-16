La familia Kardashian-Jenner atraviesa una de sus pérdidas más profundas y dolorosas. Mary Jo "MJ" Campbell (también conocida por su apellido de soltera, Shannon), la madre de la empresaria Kris Jenner y abuela de las celebridades más influyentes de la televisión actual, falleció a los 91 años.
Murió la matriarca del clan Kardashian-Jenner
Mary Jo "MJ" Campbell falleció este jueves. La noticia fue confirmada por su hija, Kris, a través de un desgarrador mensaje en las redes sociales: "Fuiste el corazón de nuestra familia".
El deceso fue confirmado en las últimas horas por la propia Kris a través de un emotivo posteo en su cuenta oficial de Instagram, donde despidió a quien fuera el pilar fundamental del popular clan.
El desgarrador adiós de Kris Jenner
Con el corazón roto, la célebre mánager de las estrellas expresó públicamente la inmensa tristeza que le genera la partida de su madre. "Hoy le dijimos adiós a mi hermosa mamá, MJ. No hay palabras que puedan capturar lo que ella significó para mí o el dolor de tener que despedirme", escribió Kris Jenner al inicio de un extenso mensaje que rápidamente se llenó de condolencias de figuras de todo el mundo de la moda y el espectáculo.
Jenner describió a su madre como "el corazón de nuestra familia" y destacó las valiosas lecciones de vida que le dejó a lo largo de las décadas: "Ella me enseñó todo lo que realmente importa... a amar ferozmente a tu familia, a ser amable, a estar presente para las personas que amas y a nunca dar por sentado un solo momento juntos".
"Extrañaré nuestras charlas diarias, tu sonrisa, tu risa", concluyó la empresaria en el conmovedor texto.
Una figura entrañable de la televisión
Aunque el éxito global de las Kardashian comenzó con la nueva generación, "Grandma MJ" (la abuela MJ) se convirtió rápidamente en un personaje muy querido por los millones de televidentes que siguieron de cerca el reality show Keeping Up With The Kardashians (emitido entre 2007 y 2021) y sus posteriores spin-offs.
Nacida en Arkansas en 1934, Mary Jo Campbell tuvo una vida dedicada al trabajo y a su familia. En su juventud se desempeñó como modelo y fue dueña de una tienda de ropa infantil en San Diego llamada Shannon & Company, donde su propia hija, Kris, dio sus primeros pasos laborales.
A pesar de mantener un perfil mucho más bajo que sus famosas nietas —Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie—, MJ siempre estuvo en el centro de los momentos más importantes del grupo familiar. En 2022, de hecho, fue una de las dos únicas testigos oficiales en la boda civil de Kourtney Kardashian con el músico Travis Barker en Santa Mónica.
El legado de la matriarca original
La partida de MJ Campbell ocurre dos años después del sensible fallecimiento de su otra hija y hermana menor de Kris, Karen Houghton. La salud de MJ había sido un tema de profunda preocupación para la familia en las temporadas más recientes de sus programas de televisión, donde la mánager solía conmoverse al reflexionar sobre la vejez y el paso del tiempo.
Hasta el momento, la familia no ha revelado las causas exactas del deceso de la mujer de 91 años, prefiriendo mantener el hermetismo y preservar la intimidad del doloroso momento que les toca transitar como clan.