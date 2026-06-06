El glamour de Hollywood y la velocidad de la Fórmula 1 se cruzaron de manera definitiva en el circuito más exclusivo del mundo.
Kim Kardashian debutó en el paddock de la F1 junto a Hamilton
La empresaria y estrella de la televisión llegó a Montecarlo junto a su hermana Khloé para apoyar al piloto de Ferrari, confirmando un romance que ya se roba todas las miradas del automovilismo.
Este sábado 6 de junio, Kim Kardashian sacudió el paddock de Montecarlo al realizar su primera aparición pública oficial en el Gran Premio de Mónaco. ¿El motivo? Brindarle todo su apoyo a su pareja, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, transformándose de inmediato en la gran protagonista fuera de la pista.
Según informaron medios internacionales como The Sun, la empresaria de 45 años arribó al Principado a bordo de un lujoso yate. Desde el momento en que pisó el muelle de la Riviera francesa, las cámaras y los fotógrafos no le perdieron pisada.
Kim no estuvo sola en este debut automovilístico: llegó acompañada por su hermana Khloé Kardashian, junto a quien recorrió las zonas más VIP del circuito, atrayendo la atención de la cobertura mediática, que se volcó por completo a registrar los detalles de este floreciente romance con la estrella de Ferrari.
Un duelo de estilos en la Riviera
Fiel a su estilo, la líder del clan Kardashian no pasó desapercibida con su elección estética. Kim optó por un audaz body negro semitransparente con detalles bordados que marcaba su silueta, combinado con jeans acampanados, stilettos negros y gafas de sol oscuras.
La revista Vogue no tardó en comparar su look con el de Victoria Beckham en sus épocas doradas como referente de las WAGs (esposas y novias de deportistas).
Por su parte, Khloé prefirió una línea más veraniega y sofisticada para el calor monegasco, vistiendo un top halter escotado, pantalones capri negros y sandalias de tiras.
Hamilton tampoco se quedó atrás en el juego de la moda: el piloto británico llegó al circuito la noche previa luciendo una llamativa camiseta transparente con lentejuelas fluorescentes, demostrando que el espíritu fashionista es algo que comparte la pareja.
Un noviazgo consolidado
Esta aparición en Mónaco se da a solo días de que la pareja decidiera blanquear su relación en redes sociales. Kim compartió un posteo en Instagram titulado "Últimamente", donde incluyó un video paseando en bicicleta junto a Hamilton cerca de un río en Nueva York.
Los rumores de romance habían comenzado en febrero, tras ser vistos en un hotel de Inglaterra, y se consolidaron con apariciones conjuntas en el Super Bowl, Coachella y el Gran Premio de Miami. Hoy, su presencia en boxes confirma que lo que empezó como un secreto a voces es el noviazgo del año.
Hamilton busca la gloria en Ferrari
Más allá de las luces del espectáculo, el fin de semana es crucial para Hamilton en lo deportivo. El piloto de 41 años busca su primera pole position con los colores de Maranello en un trazado lento y técnico que favorece a su monoplaza.
Aunque lideró algunas prácticas el viernes, este sábado se ubicó cuarto en los entrenamientos, en una ajustada pelea donde el joven Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó con el mejor tiempo. Tras un segundo puesto en Canadá, Hamilton intentará que el "efecto Kim" lo impulse a lo más alto del podio en las calles de Montecarlo.