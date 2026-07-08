Kris Jenner compartió algunos detalles de la rutina que sigue cada mañana y que, según explicó, le permite iniciar el día con energía y enfocarse en sus responsabilidades.
El hábito matutino de Kris Jenner para mantenerse activa a los 70 años
La reconocida empresaria estadounidense reveló cómo organiza sus primeras horas de la mañana para mantenerse activa, informada y preparada para afrontar su agenda diaria.
En una entrevista con su hija mayor, Kourtney Kardashian, para la plataforma Poosh, contó que suele despertarse entre las 4:30 y las 5 de la mañana. Su primera actividad es tomar un café, revisar el correo electrónico y luego dedicar una hora al ejercicio cardiovascular.
"Me levanto a las 4:30 o 5 de la mañana, me tomo un café, reviso mis correos electrónicos, me subo a la cinta de correr, enciendo las noticias y me pongo al día con lo que está pasando", relató.
Cardio y preparación para el día
La empresaria explicó que el entrenamiento matutino es una parte fundamental de su rutina. Antes de comenzar con sus compromisos laborales y familiares, realiza una sesión de una hora de cardio en la cinta de correr.
Según afirmó, ese hábito le permite afrontar la jornada con una mejor preparación física y mental.
"Ya hice mi ejercicio cardiovascular y estoy preparada mental, emocional y físicamente para afrontar el día", aseguró.
Además del ejercicio, Jenner aprovecha ese momento de tranquilidad para mantenerse informada, revisar las noticias y organizar las tareas que deberá cumplir durante el resto del día.
La importancia de las rutinas
Durante la entrevista, la empresaria destacó el valor que tienen los hábitos diarios para mantener el equilibrio personal y la organización.
"Creo que, como seres humanos, nos beneficiamos de la rutina. Creo que las rutinas son muy importantes para las personas", sostuvo.
Para Jenner, comenzar temprano le permite disponer de un espacio sin interrupciones antes de que empiece el ritmo habitual de trabajo y de las actividades familiares.
Qué dicen los especialistas sobre madrugar
Diversas investigaciones analizaron el impacto de las rutinas matutinas en la productividad y el bienestar. Algunos estudios señalan que realizar actividad física durante las primeras horas del día puede favorecer la concentración, mejorar el estado de ánimo y aumentar la sensación de energía.
Sin embargo, los especialistas aclaran que no todas las personas obtienen los mismos beneficios al levantarse temprano. El aspecto más importante sigue siendo respetar las horas necesarias de descanso y mantener horarios de sueño regulares.
Dormir lo suficiente continúa siendo uno de los factores más relevantes para preservar la salud, ya que la falta de descanso sostenida puede incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas y problemas de concentración.